Daryn Doldashev

Apollo FX

Daryn Doldashev
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
0%
iFunds-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-8.27 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-8.27 USD (1 652 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.80%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-8.27 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-8.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.27 USD (1)
Crescita mensile:
-0.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.27 USD
Massimale:
8.27 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -8.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "iFunds-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.10 09:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 09:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
