- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
2 (8.00%)
Negociações com perda:
23 (92.00%)
Melhor negociação:
371.56 USD
Pior negociação:
-121.98 USD
Lucro bruto:
454.06 USD (2 248 pips)
Perda bruta:
-1 043.22 USD (44 331 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (371.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
371.56 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.25
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.24%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.76
Negociações longas:
14 (56.00%)
Negociações curtas:
11 (44.00%)
Fator de lucro:
0.44
Valor esperado:
-23.57 USD
Lucro médio:
227.03 USD
Perda média:
-45.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-771.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-771.41 USD (15)
Crescimento mensal:
-1.18%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
624.91 USD
Máximo:
771.41 USD (1.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.54% (771.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.22% (109.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|USDCAD
|4
|USDCHF
|3
|GER40
|2
|USOIL
|2
|US30
|1
|NAS100
|1
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|UK100
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-157
|USDCAD
|-183
|USDCHF
|-102
|GER40
|-10
|USOIL
|-104
|US30
|-8
|NAS100
|-108
|EURNZD
|372
|USDJPY
|-89
|CHFJPY
|-115
|CADJPY
|-122
|UK100
|-45
|GBPCAD
|82
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-4.5K
|USDCAD
|-2.1K
|USDCHF
|-1.5K
|GER40
|-1.8K
|USOIL
|-1.6K
|US30
|-1.7K
|NAS100
|-20K
|EURNZD
|1.7K
|USDJPY
|-387
|CHFJPY
|-901
|CADJPY
|-824
|UK100
|-8.5K
|GBPCAD
|597
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +371.56 USD
Pior negociação: -122 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +371.56 USD
Máxima perda consecutiva: -771.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "iFunds-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
49K
USD
USD
3
0%
25
8%
100%
0.43
-23.57
USD
USD
2%
1:100