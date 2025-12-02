- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
11 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
19.75 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
110.95 USD (2 321 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
11 (110.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.95 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
1.93
Торговая активность:
1.55%
Макс. загрузка депозита:
4.83%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
6 (54.55%)
Коротких трейдов:
5 (45.45%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
10.09 USD
Средняя прибыль:
10.09 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
11.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
5.30% (57.90 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD.m
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD.m
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD.m
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
gbptech
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
100%
11
100%
2%
n/a
10.09
USD
USD
5%
1:100