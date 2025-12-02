- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
17 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
19.75 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
177.85 USD (3 717 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
17 (177.85 USD)
연속 최대 이익:
177.85 USD (17)
샤프 비율:
2.21
거래 활동:
1.55%
최대 입금량:
4.83%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
9 (52.94%)
숏(주식차입매도):
8 (47.06%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
10.46 USD
평균 이익:
10.46 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
13.24%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
5.30% (57.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.m
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.m
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
18%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
6
100%
17
100%
2%
n/a
10.46
USD
USD
5%
1:100