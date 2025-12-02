- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
11 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
19.75 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
110.95 USD (2 321 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (110.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
110.95 USD (11)
Índice de Sharpe:
1.93
Atividade de negociação:
1.55%
Depósito máximo carregado:
4.83%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
6 (54.55%)
Negociações curtas:
5 (45.45%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
10.09 USD
Lucro médio:
10.09 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
11.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.30% (57.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.75 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +110.95 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
gbptech
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
4
100%
11
100%
2%
n/a
10.09
USD
USD
5%
1:100