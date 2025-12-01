- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
598
Прибыльных трейдов:
401 (67.05%)
Убыточных трейдов:
197 (32.94%)
Лучший трейд:
289.57 USD
Худший трейд:
-179.10 USD
Общая прибыль:
8 546.40 USD (561 577 pips)
Общий убыток:
-5 481.23 USD (357 084 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (192.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
981.90 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
8.39%
Макс. загрузка депозита:
9.41%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.28
Длинных трейдов:
272 (45.48%)
Коротких трейдов:
326 (54.52%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
5.13 USD
Средняя прибыль:
21.31 USD
Средний убыток:
-27.82 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-455.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-750.43 USD (17)
Прирост в месяц:
6.79%
Годовой прогноз:
82.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.38 USD
Максимальная:
1 343.81 USD (35.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.23% (92.06 USD)
По эквити:
7.69% (43.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|598
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|204K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +289.57 USD
Худший трейд: -179 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +192.69 USD
Макс. убыток в серии: -455.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.25 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
Sistem trading algoritmik dengan manajemen risiko adaptif dan diversifikasi internal. Hasil trade menunjukkan struktur equity stabil, rasio return terhadap drawdown efisien, serta risiko kehancuran rendah. Setiap posisi dilengkapi stop loss, take profit, dan trailing dinamis. Fluktuasi dan fase loss merupakan bagian normal dari strategi statistik. No grid/No Martingale/No risky risk management.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
83%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
36
100%
598
67%
8%
1.55
5.13
USD
USD
16%
1:300