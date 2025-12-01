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Сигналы / MetaTrader 5 / Vasa Trading Sistem 21
Evan Rahma Pradipta

Vasa Trading Sistem 21

Evan Rahma Pradipta
Evan Rahma Pradipta

Evan Rahma Pradipta

0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 83%
RoboForex-ECN
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
598
Прибыльных трейдов:
401 (67.05%)
Убыточных трейдов:
197 (32.94%)
Лучший трейд:
289.57 USD
Худший трейд:
-179.10 USD
Общая прибыль:
8 546.40 USD (561 577 pips)
Общий убыток:
-5 481.23 USD (357 084 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (192.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
981.90 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
8.39%
Макс. загрузка депозита:
9.41%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.28
Длинных трейдов:
272 (45.48%)
Коротких трейдов:
326 (54.52%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
5.13 USD
Средняя прибыль:
21.31 USD
Средний убыток:
-27.82 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-455.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-750.43 USD (17)
Прирост в месяц:
6.79%
Годовой прогноз:
82.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.38 USD
Максимальная:
1 343.81 USD (35.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.23% (92.06 USD)
По эквити:
7.69% (43.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 598
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 204K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +289.57 USD
Худший трейд: -179 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +192.69 USD
Макс. убыток в серии: -455.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.25 × 60
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.39 × 845
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Sistem trading algoritmik dengan manajemen risiko adaptif dan diversifikasi internal. Hasil trade menunjukkan struktur equity stabil, rasio return terhadap drawdown efisien, serta risiko kehancuran rendah. Setiap posisi dilengkapi stop loss, take profit, dan trailing dinamis. Fluktuasi dan fase loss merupakan bagian normal dari strategi statistik. No grid/No Martingale/No risky risk management.

Нет отзывов
2026.08.07 09:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 10:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.01 14:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 03:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 18:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 19:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 14:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 13:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 21:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 18:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 12:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vasa Trading Sistem 21
49 USD в месяц
83%
0
0
USD
8.2K
USD
36
100%
598
67%
8%
1.55
5.13
USD
16%
1:300
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