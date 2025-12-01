- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
609
盈利交易:
406 (66.66%)
亏损交易:
203 (33.33%)
最好交易:
289.57 USD
最差交易:
-179.10 USD
毛利:
8 608.77 USD (563 978 pips)
毛利亏损:
-5 623.97 USD (366 807 pips)
最大连续赢利:
24 (192.69 USD)
最大连续盈利:
981.90 USD (18)
夏普比率:
0.15
交易活动:
8.39%
最大入金加载:
9.41%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.22
长期交易:
283 (46.47%)
短期交易:
326 (53.53%)
利润因子:
1.53
预期回报:
4.90 USD
平均利润:
21.20 USD
平均损失:
-27.70 USD
最大连续失误:
22 (-455.86 USD)
最大连续亏损:
-750.43 USD (17)
每月增长:
6.05%
年度预测:
73.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
34.38 USD
最大值:
1 343.81 USD (35.92%)
相对跌幅:
结余:
16.23% (92.06 USD)
净值:
7.69% (43.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|609
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|197K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +289.57 USD
最差交易: -179 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +192.69 USD
最大连续亏损: -455.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.05 × 61
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
Sistem trading algoritmik dengan manajemen risiko adaptif dan diversifikasi internal. Hasil trade menunjukkan struktur equity stabil, rasio return terhadap drawdown efisien, serta risiko kehancuran rendah. Setiap posisi dilengkapi stop loss, take profit, dan trailing dinamis. Fluktuasi dan fase loss merupakan bagian normal dari strategi statistik. No grid/No Martingale/No risky risk management.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
81%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
36
100%
609
66%
8%
1.53
4.90
USD
USD
16%
1:300