Всего трейдов:
274
Прибыльных трейдов:
217 (79.19%)
Убыточных трейдов:
57 (20.80%)
Лучший трейд:
46.80 USD
Худший трейд:
-20.81 USD
Общая прибыль:
509.65 USD (462 724 pips)
Общий убыток:
-236.03 USD (225 771 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (41.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.80 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
19.84%
Макс. загрузка депозита:
31.62%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
4.36
Длинных трейдов:
188 (68.61%)
Коротких трейдов:
86 (31.39%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
2.35 USD
Средний убыток:
-4.14 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-58.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.96 USD (5)
Прирост в месяц:
30.46%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.47 USD
Максимальная:
62.75 USD (5.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.18% (62.75 USD)
По эквити:
19.44% (185.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|274
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|274
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|237K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
91%
274
79%
20%
2.15
1.00
USD
USD
19%
1:200