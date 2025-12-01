- 成长
交易:
274
盈利交易:
217 (79.19%)
亏损交易:
57 (20.80%)
最好交易:
46.80 USD
最差交易:
-20.81 USD
毛利:
509.65 USD (462 724 pips)
毛利亏损:
-236.03 USD (225 771 pips)
最大连续赢利:
19 (41.21 USD)
最大连续盈利:
46.80 USD (1)
夏普比率:
0.20
交易活动:
17.56%
最大入金加载:
31.62%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
57
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
4.36
长期交易:
188 (68.61%)
短期交易:
86 (31.39%)
利润因子:
2.16
预期回报:
1.00 USD
平均利润:
2.35 USD
平均损失:
-4.14 USD
最大连续失误:
5 (-58.96 USD)
最大连续亏损:
-58.96 USD (5)
每月增长:
30.46%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
2.47 USD
最大值:
62.75 USD (5.67%)
相对跌幅:
结余:
6.18% (62.75 USD)
净值:
19.44% (185.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|274
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|274
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|237K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.80 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +41.21 USD
最大连续亏损: -58.96 USD
