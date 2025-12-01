- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
274
利益トレード:
217 (79.19%)
損失トレード:
57 (20.80%)
ベストトレード:
46.80 USD
最悪のトレード:
-20.81 USD
総利益:
509.65 USD (462 724 pips)
総損失:
-236.03 USD (225 771 pips)
最大連続の勝ち:
19 (41.21 USD)
最大連続利益:
46.80 USD (1)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
17.56%
最大入金額:
31.62%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
4.36
長いトレード:
188 (68.61%)
短いトレード:
86 (31.39%)
プロフィットファクター:
2.16
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
2.35 USD
平均損失:
-4.14 USD
最大連続の負け:
5 (-58.96 USD)
最大連続損失:
-58.96 USD (5)
月間成長:
30.46%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.47 USD
最大の:
62.75 USD (5.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.18% (62.75 USD)
エクイティによる:
19.44% (185.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|274
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|274
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|237K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.80 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +41.21 USD
最大連続損失: -58.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
30%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
91%
274
79%
18%
2.15
1.00
USD
USD
19%
1:200