Negociações:
274
Negociações com lucro:
217 (79.19%)
Negociações com perda:
57 (20.80%)
Melhor negociação:
46.80 USD
Pior negociação:
-20.81 USD
Lucro bruto:
509.65 USD (462 724 pips)
Perda bruta:
-236.03 USD (225 771 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (41.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.80 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
17.56%
Depósito máximo carregado:
31.62%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
4.36
Negociações longas:
188 (68.61%)
Negociações curtas:
86 (31.39%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
2.35 USD
Perda média:
-4.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-58.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-58.96 USD (5)
Crescimento mensal:
30.46%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.47 USD
Máximo:
62.75 USD (5.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.18% (62.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.44% (185.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|274
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|274
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|237K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
