Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
37 (77.08%)
Убыточных трейдов:
11 (22.92%)
Лучший трейд:
88.33 USD
Худший трейд:
-19.48 USD
Общая прибыль:
350.65 USD (8 604 pips)
Общий убыток:
-86.23 USD (3 977 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (125.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.86 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
83.73%
Макс. загрузка депозита:
22.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
5.10
Длинных трейдов:
19 (39.58%)
Коротких трейдов:
29 (60.42%)
Профит фактор:
4.07
Мат. ожидание:
5.51 USD
Средняя прибыль:
9.48 USD
Средний убыток:
-7.84 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-51.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.85 USD (4)
Прирост в месяц:
26.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
51.85 USD (4.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.06% (51.85 USD)
По эквити:
37.98% (415.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|48
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.s
|264
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.s
|4.6K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +88.33 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +125.09 USD
Макс. убыток в серии: -51.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
4
100%
48
77%
84%
4.06
5.51
USD
USD
38%
1:500