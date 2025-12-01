- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
48
盈利交易:
37 (77.08%)
亏损交易:
11 (22.92%)
最好交易:
88.33 USD
最差交易:
-19.48 USD
毛利:
350.65 USD (8 604 pips)
毛利亏损:
-86.23 USD (3 977 pips)
最大连续赢利:
18 (125.09 USD)
最大连续盈利:
152.86 USD (3)
夏普比率:
0.34
交易活动:
85.44%
最大入金加载:
22.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
2 天
采收率:
5.10
长期交易:
19 (39.58%)
短期交易:
29 (60.42%)
利润因子:
4.07
预期回报:
5.51 USD
平均利润:
9.48 USD
平均损失:
-7.84 USD
最大连续失误:
4 (-51.85 USD)
最大连续亏损:
-51.85 USD (4)
每月增长:
26.44%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
51.85 USD (4.06%)
相对跌幅:
结余:
4.06% (51.85 USD)
净值:
37.98% (415.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.s
|264
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.s
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +88.33 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +125.09 USD
最大连续亏损: -51.85 USD
