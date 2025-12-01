- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
37 (77.08%)
損失トレード:
11 (22.92%)
ベストトレード:
88.33 USD
最悪のトレード:
-19.48 USD
総利益:
350.65 USD (8 604 pips)
総損失:
-86.23 USD (3 977 pips)
最大連続の勝ち:
18 (125.09 USD)
最大連続利益:
152.86 USD (3)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
85.44%
最大入金額:
22.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
5.10
長いトレード:
19 (39.58%)
短いトレード:
29 (60.42%)
プロフィットファクター:
4.07
期待されたペイオフ:
5.51 USD
平均利益:
9.48 USD
平均損失:
-7.84 USD
最大連続の負け:
4 (-51.85 USD)
最大連続損失:
-51.85 USD (4)
月間成長:
26.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
51.85 USD (4.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.06% (51.85 USD)
エクイティによる:
37.98% (415.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.s
|264
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.s
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +88.33 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +125.09 USD
最大連続損失: -51.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
26%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
4
100%
48
77%
85%
4.06
5.51
USD
USD
38%
1:500