- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
37 (77.08%)
Negociações com perda:
11 (22.92%)
Melhor negociação:
88.33 USD
Pior negociação:
-19.48 USD
Lucro bruto:
350.65 USD (8 604 pips)
Perda bruta:
-86.23 USD (3 977 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (125.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
152.86 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
85.44%
Depósito máximo carregado:
22.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
5.10
Negociações longas:
19 (39.58%)
Negociações curtas:
29 (60.42%)
Fator de lucro:
4.07
Valor esperado:
5.51 USD
Lucro médio:
9.48 USD
Perda média:
-7.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-51.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-51.85 USD (4)
Crescimento mensal:
26.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
51.85 USD (4.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.06% (51.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.98% (415.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.s
|264
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.s
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +88.33 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +125.09 USD
Máxima perda consecutiva: -51.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
26%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
4
100%
48
77%
85%
4.06
5.51
USD
USD
38%
1:500