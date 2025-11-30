- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
31 (62.00%)
Убыточных трейдов:
19 (38.00%)
Лучший трейд:
505.60 USD
Худший трейд:
-1 034.92 USD
Общая прибыль:
4 485.31 USD (658 804 pips)
Общий убыток:
-5 085.55 USD (728 715 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1 175.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 175.36 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
91.89%
Макс. загрузка депозита:
20.53%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
27 (54.00%)
Коротких трейдов:
23 (46.00%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-12.00 USD
Средняя прибыль:
144.69 USD
Средний убыток:
-267.66 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-564.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 034.92 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
655.66 USD
Максимальная:
2 685.25 USD (2.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.63% (2 685.25 USD)
По эквити:
1.38% (1 391.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|JP225.cash
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|JP225.cash
|-600
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|JP225.cash
|-70K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
5000 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
4
100%
50
62%
92%
0.88
-12.00
USD
USD
3%
1:30