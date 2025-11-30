- Crescimento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
33 (61.11%)
Negociações com perda:
21 (38.89%)
Melhor negociação:
505.60 USD
Pior negociação:
-1 034.92 USD
Lucro bruto:
4 666.34 USD (685 163 pips)
Perda bruta:
-5 196.31 USD (744 829 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1 175.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 175.36 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
91.89%
Depósito máximo carregado:
20.53%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
31 (57.41%)
Negociações curtas:
23 (42.59%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-9.81 USD
Lucro médio:
141.40 USD
Perda média:
-247.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-564.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 034.92 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
655.66 USD
Máximo:
2 685.25 USD (2.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.63% (2 685.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.38% (1 391.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|JP225.cash
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|JP225.cash
|-530
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|JP225.cash
|-60K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
