- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
33 (61.11%)
亏损交易:
21 (38.89%)
最好交易:
505.60 USD
最差交易:
-1 034.92 USD
毛利:
4 666.34 USD (685 163 pips)
毛利亏损:
-5 196.31 USD (744 829 pips)
最大连续赢利:
6 (1 175.36 USD)
最大连续盈利:
1 175.36 USD (6)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
91.89%
最大入金加载:
20.53%
最近交易:
49 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.20
长期交易:
31 (57.41%)
短期交易:
23 (42.59%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-9.81 USD
平均利润:
141.40 USD
平均损失:
-247.44 USD
最大连续失误:
3 (-564.29 USD)
最大连续亏损:
-1 034.92 USD (1)
每月增长:
-0.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
655.66 USD
最大值:
2 685.25 USD (2.63%)
相对跌幅:
结余:
2.63% (2 685.25 USD)
净值:
1.38% (1 391.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|JP225.cash
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|JP225.cash
|-530
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|JP225.cash
|-60K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +505.60 USD
最差交易: -1 035 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 175.36 USD
最大连续亏损: -564.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
4
100%
54
61%
92%
0.89
-9.81
USD
USD
3%
1:30