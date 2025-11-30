- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
33 (61.11%)
損失トレード:
21 (38.89%)
ベストトレード:
505.60 USD
最悪のトレード:
-1 034.92 USD
総利益:
4 666.34 USD (685 163 pips)
総損失:
-5 196.31 USD (744 829 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1 175.36 USD)
最大連続利益:
1 175.36 USD (6)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
91.89%
最大入金額:
20.53%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
31 (57.41%)
短いトレード:
23 (42.59%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-9.81 USD
平均利益:
141.40 USD
平均損失:
-247.44 USD
最大連続の負け:
3 (-564.29 USD)
最大連続損失:
-1 034.92 USD (1)
月間成長:
-0.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
655.66 USD
最大の:
2 685.25 USD (2.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.63% (2 685.25 USD)
エクイティによる:
1.38% (1 391.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|JP225.cash
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|JP225.cash
|-530
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|JP225.cash
|-60K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
