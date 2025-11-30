СигналыРазделы
Mohd Sauff Bin Zabidi

Leefaisal Razali 505080

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
10 (58.82%)
Убыточных трейдов:
7 (41.18%)
Лучший трейд:
5.24 USD
Худший трейд:
-4.76 USD
Общая прибыль:
25.02 USD (3 725 pips)
Общий убыток:
-15.45 USD (1 916 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (7.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.11 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
66.75%
Макс. загрузка депозита:
13.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
12 (70.59%)
Коротких трейдов:
5 (29.41%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
2.50 USD
Средний убыток:
-2.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.67 USD (2)
Прирост в месяц:
16.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
8.67 USD (14.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.48% (8.67 USD)
По эквити:
9.72% (9.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDJPY 3
USDCAD 2
CADJPY 2
AUDNZD 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
CADCHF 1
AUDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDJPY 5
USDCAD -2
CADJPY -2
AUDNZD 1
EURCAD 2
GBPCHF 0
GBPAUD 5
EURJPY -2
GBPCAD 2
GBPUSD -5
CHFJPY 5
CADCHF -2
AUDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDJPY 828
USDCAD -267
CADJPY -265
AUDNZD 216
EURCAD 280
GBPCHF 27
GBPAUD 787
EURJPY -296
GBPCAD 275
GBPUSD -476
CHFJPY 814
CADCHF -196
AUDCHF 82
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.24 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.11 USD
Макс. убыток в серии: -8.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AuricInternationalMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 15:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 18:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
