Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
10 (58.82%)
Убыточных трейдов:
7 (41.18%)
Лучший трейд:
5.24 USD
Худший трейд:
-4.76 USD
Общая прибыль:
25.02 USD (3 725 pips)
Общий убыток:
-15.45 USD (1 916 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (7.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.11 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
66.75%
Макс. загрузка депозита:
13.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
12 (70.59%)
Коротких трейдов:
5 (29.41%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
2.50 USD
Средний убыток:
-2.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.67 USD (2)
Прирост в месяц:
16.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
8.67 USD (14.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.48% (8.67 USD)
По эквити:
9.72% (9.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|3
|USDCAD
|2
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|CADCHF
|1
|AUDCHF
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|-2
|CADJPY
|-2
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|2
|GBPCHF
|0
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|-2
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|-5
|CHFJPY
|5
|CADCHF
|-2
|AUDCHF
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPY
|828
|USDCAD
|-267
|CADJPY
|-265
|AUDNZD
|216
|EURCAD
|280
|GBPCHF
|27
|GBPAUD
|787
|EURJPY
|-296
|GBPCAD
|275
|GBPUSD
|-476
|CHFJPY
|814
|CADCHF
|-196
|AUDCHF
|82
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.24 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +7.11 USD
Макс. убыток в серии: -8.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AuricInternationalMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
3
0%
17
58%
67%
1.61
0.56
USD
USD
10%
1:500