Mohd Sauff Bin Zabidi

Leefaisal Razali 505080

Mohd Sauff Bin Zabidi
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 16%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
10 (58.82%)
損失トレード:
7 (41.18%)
ベストトレード:
5.24 USD
最悪のトレード:
-4.76 USD
総利益:
25.02 USD (3 725 pips)
総損失:
-15.45 USD (1 916 pips)
最大連続の勝ち:
2 (7.11 USD)
最大連続利益:
7.11 USD (2)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
70.18%
最大入金額:
13.63%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.10
長いトレード:
12 (70.59%)
短いトレード:
5 (29.41%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
0.56 USD
平均利益:
2.50 USD
平均損失:
-2.21 USD
最大連続の負け:
2 (-8.67 USD)
最大連続損失:
-8.67 USD (2)
月間成長:
16.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
8.67 USD (14.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.48% (8.67 USD)
エクイティによる:
9.72% (9.54 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDJPY 3
USDCAD 2
CADJPY 2
AUDNZD 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
CADCHF 1
AUDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDJPY 5
USDCAD -2
CADJPY -2
AUDNZD 1
EURCAD 2
GBPCHF 0
GBPAUD 5
EURJPY -2
GBPCAD 2
GBPUSD -5
CHFJPY 5
CADCHF -2
AUDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDJPY 828
USDCAD -267
CADJPY -265
AUDNZD 216
EURCAD 280
GBPCHF 27
GBPAUD 787
EURJPY -296
GBPCAD 275
GBPUSD -476
CHFJPY 814
CADCHF -196
AUDCHF 82
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.24 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +7.11 USD
最大連続損失: -8.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AuricInternationalMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 15:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 18:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
