- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
10 (58.82%)
損失トレード:
7 (41.18%)
ベストトレード:
5.24 USD
最悪のトレード:
-4.76 USD
総利益:
25.02 USD (3 725 pips)
総損失:
-15.45 USD (1 916 pips)
最大連続の勝ち:
2 (7.11 USD)
最大連続利益:
7.11 USD (2)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
70.18%
最大入金額:
13.63%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.10
長いトレード:
12 (70.59%)
短いトレード:
5 (29.41%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
0.56 USD
平均利益:
2.50 USD
平均損失:
-2.21 USD
最大連続の負け:
2 (-8.67 USD)
最大連続損失:
-8.67 USD (2)
月間成長:
16.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
8.67 USD (14.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.48% (8.67 USD)
エクイティによる:
9.72% (9.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|3
|USDCAD
|2
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|CADCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|-2
|CADJPY
|-2
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|2
|GBPCHF
|0
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|-2
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|-5
|CHFJPY
|5
|CADCHF
|-2
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDJPY
|828
|USDCAD
|-267
|CADJPY
|-265
|AUDNZD
|216
|EURCAD
|280
|GBPCHF
|27
|GBPAUD
|787
|EURJPY
|-296
|GBPCAD
|275
|GBPUSD
|-476
|CHFJPY
|814
|CADCHF
|-196
|AUDCHF
|82
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.24 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +7.11 USD
最大連続損失: -8.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AuricInternationalMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
16%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
3
0%
17
58%
70%
1.61
0.56
USD
USD
10%
1:500