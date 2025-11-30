SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Leefaisal Razali 505080
Mohd Sauff Bin Zabidi

Leefaisal Razali 505080

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 16%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
10 (58.82%)
Negociações com perda:
7 (41.18%)
Melhor negociação:
5.24 USD
Pior negociação:
-4.76 USD
Lucro bruto:
25.02 USD (3 725 pips)
Perda bruta:
-15.45 USD (1 916 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (7.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.11 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
70.18%
Depósito máximo carregado:
13.63%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.10
Negociações longas:
12 (70.59%)
Negociações curtas:
5 (29.41%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
0.56 USD
Lucro médio:
2.50 USD
Perda média:
-2.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-8.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.67 USD (2)
Crescimento mensal:
16.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
8.67 USD (14.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.48% (8.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.72% (9.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDJPY 3
USDCAD 2
CADJPY 2
AUDNZD 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
CADCHF 1
AUDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDJPY 5
USDCAD -2
CADJPY -2
AUDNZD 1
EURCAD 2
GBPCHF 0
GBPAUD 5
EURJPY -2
GBPCAD 2
GBPUSD -5
CHFJPY 5
CADCHF -2
AUDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDJPY 828
USDCAD -267
CADJPY -265
AUDNZD 216
EURCAD 280
GBPCHF 27
GBPAUD 787
EURJPY -296
GBPCAD 275
GBPUSD -476
CHFJPY 814
CADCHF -196
AUDCHF 82
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.24 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +7.11 USD
Máxima perda consecutiva: -8.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuricInternationalMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 15:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 18:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Leefaisal Razali 505080
30 USD por mês
16%
0
0
USD
103
USD
3
0%
17
58%
70%
1.61
0.56
USD
10%
1:500
