Negociações:
17
Negociações com lucro:
10 (58.82%)
Negociações com perda:
7 (41.18%)
Melhor negociação:
5.24 USD
Pior negociação:
-4.76 USD
Lucro bruto:
25.02 USD (3 725 pips)
Perda bruta:
-15.45 USD (1 916 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (7.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.11 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
70.18%
Depósito máximo carregado:
13.63%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.10
Negociações longas:
12 (70.59%)
Negociações curtas:
5 (29.41%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
0.56 USD
Lucro médio:
2.50 USD
Perda média:
-2.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-8.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.67 USD (2)
Crescimento mensal:
16.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
8.67 USD (14.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.48% (8.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.72% (9.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|3
|USDCAD
|2
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|CADCHF
|1
|AUDCHF
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|-2
|CADJPY
|-2
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|2
|GBPCHF
|0
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|-2
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|-5
|CHFJPY
|5
|CADCHF
|-2
|AUDCHF
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDJPY
|828
|USDCAD
|-267
|CADJPY
|-265
|AUDNZD
|216
|EURCAD
|280
|GBPCHF
|27
|GBPAUD
|787
|EURJPY
|-296
|GBPCAD
|275
|GBPUSD
|-476
|CHFJPY
|814
|CADCHF
|-196
|AUDCHF
|82
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.24 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +7.11 USD
Máxima perda consecutiva: -8.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuricInternationalMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
3
0%
17
58%
70%
1.61
0.56
USD
USD
10%
1:500