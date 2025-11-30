信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Leefaisal Razali 505080
Mohd Sauff Bin Zabidi

Leefaisal Razali 505080

Mohd Sauff Bin Zabidi
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 16%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
17
盈利交易:
10 (58.82%)
亏损交易:
7 (41.18%)
最好交易:
5.24 USD
最差交易:
-4.76 USD
毛利:
25.02 USD (3 725 pips)
毛利亏损:
-15.45 USD (1 916 pips)
最大连续赢利:
2 (7.11 USD)
最大连续盈利:
7.11 USD (2)
夏普比率:
0.22
交易活动:
69.15%
最大入金加载:
13.63%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.10
长期交易:
12 (70.59%)
短期交易:
5 (29.41%)
利润因子:
1.62
预期回报:
0.56 USD
平均利润:
2.50 USD
平均损失:
-2.21 USD
最大连续失误:
2 (-8.67 USD)
最大连续亏损:
-8.67 USD (2)
每月增长:
16.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
8.67 USD (14.79%)
相对跌幅:
结余:
8.48% (8.67 USD)
净值:
9.72% (9.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDJPY 3
USDCAD 2
CADJPY 2
AUDNZD 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
CADCHF 1
AUDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDJPY 5
USDCAD -2
CADJPY -2
AUDNZD 1
EURCAD 2
GBPCHF 0
GBPAUD 5
EURJPY -2
GBPCAD 2
GBPUSD -5
CHFJPY 5
CADCHF -2
AUDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDJPY 828
USDCAD -267
CADJPY -265
AUDNZD 216
EURCAD 280
GBPCHF 27
GBPAUD 787
EURJPY -296
GBPCAD 275
GBPUSD -476
CHFJPY 814
CADCHF -196
AUDCHF 82
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.24 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +7.11 USD
最大连续亏损: -8.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AuricInternationalMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 15:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 18:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 18:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 18:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 18:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
