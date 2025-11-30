- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
10 (58.82%)
亏损交易:
7 (41.18%)
最好交易:
5.24 USD
最差交易:
-4.76 USD
毛利:
25.02 USD (3 725 pips)
毛利亏损:
-15.45 USD (1 916 pips)
最大连续赢利:
2 (7.11 USD)
最大连续盈利:
7.11 USD (2)
夏普比率:
0.22
交易活动:
69.15%
最大入金加载:
13.63%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.10
长期交易:
12 (70.59%)
短期交易:
5 (29.41%)
利润因子:
1.62
预期回报:
0.56 USD
平均利润:
2.50 USD
平均损失:
-2.21 USD
最大连续失误:
2 (-8.67 USD)
最大连续亏损:
-8.67 USD (2)
每月增长:
16.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
8.67 USD (14.79%)
相对跌幅:
结余:
8.48% (8.67 USD)
净值:
9.72% (9.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|3
|USDCAD
|2
|CADJPY
|2
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|CADCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|-2
|CADJPY
|-2
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|2
|GBPCHF
|0
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|-2
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|-5
|CHFJPY
|5
|CADCHF
|-2
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPY
|828
|USDCAD
|-267
|CADJPY
|-265
|AUDNZD
|216
|EURCAD
|280
|GBPCHF
|27
|GBPAUD
|787
|EURJPY
|-296
|GBPCAD
|275
|GBPUSD
|-476
|CHFJPY
|814
|CADCHF
|-196
|AUDCHF
|82
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.24 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +7.11 USD
最大连续亏损: -8.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AuricInternationalMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
3
0%
17
58%
69%
1.61
0.56
USD
USD
10%
1:500