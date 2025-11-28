- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
107.85 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
884.54 USD (30 266 pips)
Общий убыток:
-28.93 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (884.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
884.54 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
29.75
Торговая активность:
7.19%
Макс. загрузка депозита:
5.17%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
250.91
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
30.58
Мат. ожидание:
98.28 USD
Средняя прибыль:
98.28 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
17.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.97 USD
Максимальная:
3.41 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.06% (2.97 USD)
По эквити:
14.51% (724.82 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
|XAUUSD
|856
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
|XAUUSD
|30K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real35" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
