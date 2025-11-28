- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
107.85 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
884.54 USD (30 266 pips)
総損失:
-28.93 USD
最大連続の勝ち:
9 (884.54 USD)
最大連続利益:
884.54 USD (9)
シャープレシオ:
29.75
取引アクティビティ:
7.19%
最大入金額:
5.17%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
250.91
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
30.58
期待されたペイオフ:
98.28 USD
平均利益:
98.28 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
17.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.97 USD
最大の:
3.41 USD (0.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.06% (2.97 USD)
エクイティによる:
14.51% (724.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|856
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|30K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +107.85 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +884.54 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real35"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
17%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
4
100%
9
100%
7%
30.57
98.28
USD
USD
15%
1:500