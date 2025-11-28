- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
107.85 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
884.54 USD (30 266 pips)
Perda bruta:
-28.93 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (884.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
884.54 USD (9)
Índice de Sharpe:
29.75
Atividade de negociação:
7.19%
Depósito máximo carregado:
5.17%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
250.91
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
30.58
Valor esperado:
98.28 USD
Lucro médio:
98.28 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
17.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.97 USD
Máximo:
3.41 USD (0.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.06% (2.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.51% (724.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|856
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|30K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +107.85 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +884.54 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real35" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
4
100%
9
100%
7%
30.57
98.28
USD
USD
15%
1:500