Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
40 (97.56%)
Убыточных трейдов:
1 (2.44%)
Лучший трейд:
22.52 USD
Худший трейд:
-13.30 USD
Общая прибыль:
203.91 USD (20 372 pips)
Общий убыток:
-13.30 USD (1 330 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (175.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
175.21 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
6.76%
Макс. загрузка депозита:
16.37%
Последний трейд:
51 минута
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
14.33
Длинных трейдов:
25 (60.98%)
Коротких трейдов:
16 (39.02%)
Профит фактор:
15.33
Мат. ожидание:
4.65 USD
Средняя прибыль:
5.10 USD
Средний убыток:
-13.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-13.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.30 USD (1)
Прирост в месяц:
581.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.30 USD (22.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.66% (13.30 USD)
По эквити:
46.99% (23.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.52 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +175.21 USD
Макс. убыток в серии: -13.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
