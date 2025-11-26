- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
41 (97.61%)
損失トレード:
1 (2.38%)
ベストトレード:
36.49 USD
最悪のトレード:
-13.30 USD
総利益:
240.40 USD (24 020 pips)
総損失:
-13.30 USD (1 330 pips)
最大連続の勝ち:
34 (211.70 USD)
最大連続利益:
211.70 USD (34)
シャープレシオ:
0.59
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
16.37%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
17.08
長いトレード:
25 (59.52%)
短いトレード:
17 (40.48%)
プロフィットファクター:
18.08
期待されたペイオフ:
5.41 USD
平均利益:
5.86 USD
平均損失:
-13.30 USD
最大連続の負け:
1 (-13.30 USD)
最大連続損失:
-13.30 USD (1)
月間成長:
609.42%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13.30 USD (22.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.66% (13.30 USD)
エクイティによる:
46.99% (23.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|227
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.49 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 34
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +211.70 USD
最大連続損失: -13.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
30%
0
0
USD
USD
157
USD
USD
6
0%
42
97%
8%
18.07
5.41
USD
USD
47%
1:500