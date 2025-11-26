SinaisSeções
Theeraphat Buachan

Khun T

Theeraphat Buachan
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
30%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
41 (97.61%)
Negociações com perda:
1 (2.38%)
Melhor negociação:
36.49 USD
Pior negociação:
-13.30 USD
Lucro bruto:
240.40 USD (24 020 pips)
Perda bruta:
-13.30 USD (1 330 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (211.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
211.70 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.59
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
16.37%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
17.08
Negociações longas:
25 (59.52%)
Negociações curtas:
17 (40.48%)
Fator de lucro:
18.08
Valor esperado:
5.41 USD
Lucro médio:
5.86 USD
Perda média:
-13.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-13.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.30 USD (1)
Crescimento mensal:
609.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13.30 USD (22.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.66% (13.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.99% (23.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 227
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +36.49 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +211.70 USD
Máxima perda consecutiva: -13.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 02:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 06:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 06:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 10:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 10:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 21:06
Share of trading days is too low
2025.11.26 21:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 19:55
Share of trading days is too low
2025.11.26 19:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 17:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 17:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 16:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 16:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

