Negociações:
42
Negociações com lucro:
41 (97.61%)
Negociações com perda:
1 (2.38%)
Melhor negociação:
36.49 USD
Pior negociação:
-13.30 USD
Lucro bruto:
240.40 USD (24 020 pips)
Perda bruta:
-13.30 USD (1 330 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (211.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
211.70 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.59
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
16.37%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
17.08
Negociações longas:
25 (59.52%)
Negociações curtas:
17 (40.48%)
Fator de lucro:
18.08
Valor esperado:
5.41 USD
Lucro médio:
5.86 USD
Perda média:
-13.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-13.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.30 USD (1)
Crescimento mensal:
609.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13.30 USD (22.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.66% (13.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.99% (23.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|227
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
