- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
44 (97.77%)
손실 거래:
1 (2.22%)
최고의 거래:
36.49 USD
최악의 거래:
-13.30 USD
총 수익:
268.46 USD (26 823 pips)
총 손실:
-13.30 USD (1 330 pips)
연속 최대 이익:
37 (239.76 USD)
연속 최대 이익:
239.76 USD (37)
샤프 비율:
0.59
거래 활동:
26.93%
최대 입금량:
16.37%
최근 거래:
45 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
19.18
롱(주식매수):
25 (55.56%)
숏(주식차입매도):
20 (44.44%)
수익 요인:
20.18
기대수익:
5.67 USD
평균 이익:
6.10 USD
평균 손실:
-13.30 USD
연속 최대 손실:
1 (-13.30 USD)
연속 최대 손실:
-13.30 USD (1)
월별 성장률:
484.27%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13.30 USD (22.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.66% (13.30 USD)
자본금별:
46.99% (23.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +36.49 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 37
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +239.76 USD
연속 최대 손실: -13.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
