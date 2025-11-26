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Сигналы / MetaTrader 4 / Trading Way AI
Maksim Kheigetian

Trading Way AI

Maksim Kheigetian
Maksim Kheigetian

Maksim Kheigetian

У нас более 7 лет опыта торговли и разработки автоматизированных торговых систем для финансовых рынков.
0 отзывов
Надежность
68 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 3 810%
InstaFinance-Europe.com
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
553
Прибыльных трейдов:
438 (79.20%)
Убыточных трейдов:
115 (20.80%)
Лучший трейд:
41 277.00 USD
Худший трейд:
-43 335.00 USD
Общая прибыль:
639 430.36 USD (7 726 255 pips)
Общий убыток:
-299 085.10 USD (2 740 246 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (7 701.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
49 057.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
92.70%
Макс. загрузка депозита:
32.51%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
5.81
Длинных трейдов:
309 (55.88%)
Коротких трейдов:
244 (44.12%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
615.45 USD
Средняя прибыль:
1 459.89 USD
Средний убыток:
-2 600.74 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-18 044.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-58 590.00 USD (3)
Прирост в месяц:
29.42%
Годовой прогноз:
357.00%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
58 590.00 USD (17.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.28% (5 252.38 USD)
По эквити:
86.00% (135 622.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SILVER 91
NZDUSD 75
USDJPY 69
XAUUSD 64
GBPUSD 59
EURUSD 46
USDCAD 38
#Bitcoin 36
AUDUSD 23
USDCHF 22
CHFJPY 18
#Ethereum 8
CADJPY 2
EURGBP 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SILVER 81K
NZDUSD 7.8K
USDJPY 41K
XAUUSD 124K
GBPUSD 27K
EURUSD 15K
USDCAD 13K
#Bitcoin 13K
AUDUSD 791
USDCHF 8K
CHFJPY 3.3K
#Ethereum 6.3K
CADJPY -30
EURGBP -323
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SILVER 106K
NZDUSD 14K
USDJPY 24K
XAUUSD -44K
GBPUSD 30K
EURUSD 14K
USDCAD 13K
#Bitcoin 4.7M
AUDUSD 8.9K
USDCHF 6.5K
CHFJPY 1.1K
#Ethereum 79K
CADJPY -109
EURGBP -393
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41 277.00 USD
Худший трейд: -43 335 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7 701.41 USD
Макс. убыток в серии: -18 044.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 226
EGlobal-Cent5
0.28 × 843
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
XMGlobal-Real 42
3.00 × 4
RoboForex-ProCent-3
5.47 × 2396
ATFXGM8-Live
9.60 × 5
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Нет отзывов
2026.08.07 16:57
No swaps are charged on the signal account
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.07.23 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 00:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 13:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 15:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 14:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 04:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 08:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 17:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading Way AI
300 USD в месяц
3 810%
0
0
USD
54K
USD
68
61%
553
79%
93%
2.13
615.45
USD
86%
1:500
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