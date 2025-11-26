- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
553
Прибыльных трейдов:
438 (79.20%)
Убыточных трейдов:
115 (20.80%)
Лучший трейд:
41 277.00 USD
Худший трейд:
-43 335.00 USD
Общая прибыль:
639 430.36 USD (7 726 255 pips)
Общий убыток:
-299 085.10 USD (2 740 246 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (7 701.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
49 057.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
92.70%
Макс. загрузка депозита:
32.51%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
5.81
Длинных трейдов:
309 (55.88%)
Коротких трейдов:
244 (44.12%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
615.45 USD
Средняя прибыль:
1 459.89 USD
Средний убыток:
-2 600.74 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-18 044.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-58 590.00 USD (3)
Прирост в месяц:
29.42%
Годовой прогноз:
357.00%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
58 590.00 USD (17.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.28% (5 252.38 USD)
По эквити:
86.00% (135 622.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SILVER
|91
|NZDUSD
|75
|USDJPY
|69
|XAUUSD
|64
|GBPUSD
|59
|EURUSD
|46
|USDCAD
|38
|#Bitcoin
|36
|AUDUSD
|23
|USDCHF
|22
|CHFJPY
|18
|#Ethereum
|8
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SILVER
|81K
|NZDUSD
|7.8K
|USDJPY
|41K
|XAUUSD
|124K
|GBPUSD
|27K
|EURUSD
|15K
|USDCAD
|13K
|#Bitcoin
|13K
|AUDUSD
|791
|USDCHF
|8K
|CHFJPY
|3.3K
|#Ethereum
|6.3K
|CADJPY
|-30
|EURGBP
|-323
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SILVER
|106K
|NZDUSD
|14K
|USDJPY
|24K
|XAUUSD
|-44K
|GBPUSD
|30K
|EURUSD
|14K
|USDCAD
|13K
|#Bitcoin
|4.7M
|AUDUSD
|8.9K
|USDCHF
|6.5K
|CHFJPY
|1.1K
|#Ethereum
|79K
|CADJPY
|-109
|EURGBP
|-393
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41 277.00 USD
Худший трейд: -43 335 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7 701.41 USD
Макс. убыток в серии: -18 044.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 226
|
EGlobal-Cent5
|0.28 × 843
|
FPMarketsLLC-Live4
|2.00 × 1
|
XMGlobal-Real 42
|3.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|5.47 × 2396
|
ATFXGM8-Live
|9.60 × 5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
3 810%
0
0
USD
USD
54K
USD
USD
68
61%
553
79%
93%
2.13
615.45
USD
USD
86%
1:500