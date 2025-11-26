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Maksim Kheigetian

Trading Way AI

Maksim Kheigetian
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  • 净值
  • 提取
交易:
559
盈利交易:
443 (79.24%)
亏损交易:
116 (20.75%)
最好交易:
41 277.00 USD
最差交易:
-43 335.00 USD
毛利:
639 721.87 USD (7 728 962 pips)
毛利亏损:
-299 088.03 USD (2 740 289 pips)
最大连续赢利:
51 (7 701.41 USD)
最大连续盈利:
49 057.50 USD (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
92.70%
最大入金加载:
32.51%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
7 天
采收率:
5.81
长期交易:
312 (55.81%)
短期交易:
247 (44.19%)
利润因子:
2.14
预期回报:
609.36 USD
平均利润:
1 444.07 USD
平均损失:
-2 578.35 USD
最大连续失误:
4 (-18 044.95 USD)
最大连续亏损:
-58 590.00 USD (3)
每月增长:
30.13%
年度预测:
365.64%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
58 590.00 USD (17.83%)
相对跌幅:
结余:
32.28% (5 252.38 USD)
净值:
86.00% (135 622.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SILVER 91
NZDUSD 75
USDJPY 69
XAUUSD 66
GBPUSD 60
EURUSD 46
USDCAD 39
#Bitcoin 36
AUDUSD 23
USDCHF 22
CHFJPY 18
#Ethereum 10
CADJPY 2
EURGBP 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SILVER 81K
NZDUSD 7.8K
USDJPY 41K
XAUUSD 124K
GBPUSD 27K
EURUSD 15K
USDCAD 13K
#Bitcoin 13K
AUDUSD 791
USDCHF 8K
CHFJPY 3.3K
#Ethereum 6.3K
CADJPY -30
EURGBP -323
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SILVER 106K
NZDUSD 14K
USDJPY 24K
XAUUSD -43K
GBPUSD 30K
EURUSD 14K
USDCAD 13K
#Bitcoin 4.7M
AUDUSD 8.9K
USDCHF 6.5K
CHFJPY 1.1K
#Ethereum 81K
CADJPY -109
EURGBP -393
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 入金加载
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最好交易: +41 277.00 USD
最差交易: -43 335 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +7 701.41 USD
最大连续亏损: -18 044.95 USD

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FusionMarkets-Demo
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EGlobal-Cent5
0.28 × 843
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
XMGlobal-Real 42
3.00 × 4
RoboForex-ProCent-3
5.47 × 2396
ATFXGM8-Live
9.60 × 5
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2026.08.11 11:32
No swaps are charged
2026.08.11 11:32
No swaps are charged
2026.08.07 16:57
No swaps are charged on the signal account
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.07.23 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 00:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 13:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 15:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 14:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 04:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 08:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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信号
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Trading Way AI
每月300 USD
3 831%
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USD
54K
USD
68
60%
559
79%
93%
2.13
609.36
USD
86%
1:500
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