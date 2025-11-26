- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
559
盈利交易:
443 (79.24%)
亏损交易:
116 (20.75%)
最好交易:
41 277.00 USD
最差交易:
-43 335.00 USD
毛利:
639 721.87 USD (7 728 962 pips)
毛利亏损:
-299 088.03 USD (2 740 289 pips)
最大连续赢利:
51 (7 701.41 USD)
最大连续盈利:
49 057.50 USD (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
92.70%
最大入金加载:
32.51%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
7 天
采收率:
5.81
长期交易:
312 (55.81%)
短期交易:
247 (44.19%)
利润因子:
2.14
预期回报:
609.36 USD
平均利润:
1 444.07 USD
平均损失:
-2 578.35 USD
最大连续失误:
4 (-18 044.95 USD)
最大连续亏损:
-58 590.00 USD (3)
每月增长:
30.13%
年度预测:
365.64%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
58 590.00 USD (17.83%)
相对跌幅:
结余:
32.28% (5 252.38 USD)
净值:
86.00% (135 622.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SILVER
|91
|NZDUSD
|75
|USDJPY
|69
|XAUUSD
|66
|GBPUSD
|60
|EURUSD
|46
|USDCAD
|39
|#Bitcoin
|36
|AUDUSD
|23
|USDCHF
|22
|CHFJPY
|18
|#Ethereum
|10
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SILVER
|81K
|NZDUSD
|7.8K
|USDJPY
|41K
|XAUUSD
|124K
|GBPUSD
|27K
|EURUSD
|15K
|USDCAD
|13K
|#Bitcoin
|13K
|AUDUSD
|791
|USDCHF
|8K
|CHFJPY
|3.3K
|#Ethereum
|6.3K
|CADJPY
|-30
|EURGBP
|-323
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SILVER
|106K
|NZDUSD
|14K
|USDJPY
|24K
|XAUUSD
|-43K
|GBPUSD
|30K
|EURUSD
|14K
|USDCAD
|13K
|#Bitcoin
|4.7M
|AUDUSD
|8.9K
|USDCHF
|6.5K
|CHFJPY
|1.1K
|#Ethereum
|81K
|CADJPY
|-109
|EURGBP
|-393
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +41 277.00 USD
最差交易: -43 335 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +7 701.41 USD
最大连续亏损: -18 044.95 USD
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
3 831%
0
0
USD
USD
54K
USD
USD
68
60%
559
79%
93%
2.13
609.36
USD
USD
86%
1:500