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Manuel De Huerta De La Cruz

Audacity capital

Manuel De Huerta De La Cruz
Manuel De Huerta De La Cruz

Manuel De Huerta De La Cruz

Welcome to my MQL5 profile – where experience, discipline, and data come together to create robust algorithmic trading systems
0 отзывов
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -10%
AudaCityGlobal-Live
1:100
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
431
Прибыльных трейдов:
189 (43.85%)
Убыточных трейдов:
242 (56.15%)
Лучший трейд:
2 264.63 USD
Худший трейд:
-1 133.48 USD
Общая прибыль:
23 881.35 USD (1 186 120 pips)
Общий убыток:
-35 356.39 USD (1 933 455 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (808.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 428.24 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
96.63%
Макс. загрузка депозита:
19.88%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
167 (38.75%)
Коротких трейдов:
264 (61.25%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-26.62 USD
Средняя прибыль:
126.36 USD
Средний убыток:
-146.10 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-5 142.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 142.82 USD (18)
Прирост в месяц:
-1.47%
Годовой прогноз:
-17.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 475.04 USD
Максимальная:
15 685.64 USD (12.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.64% (15 700.79 USD)
По эквити:
3.71% (4 593.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 56
BTCUSD 44
AUDUSD 41
GBPUSD 30
USDCHF 29
NZDUSD 21
AUDCAD 21
USDJPY 21
USDCAD 17
GBPCAD 15
XAUUSD 15
TECH100 13
EURNZD 12
GBPNZD 11
EURCAD 8
NZDJPY 7
WTI 7
CHFJPY 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPJPY 6
EURAUD 5
CADCHF 5
SPX500 5
GER30 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
XAGUSD 3
NZDCAD 2
GBPCHF 2
EURGBP 2
AUDCHF 1
AUDNZD 1
DJ30 1
ETHUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -2.7K
BTCUSD -1.3K
AUDUSD -4.9K
GBPUSD -1.4K
USDCHF 553
NZDUSD -2.2K
AUDCAD -537
USDJPY 454
USDCAD -1.1K
GBPCAD 410
XAUUSD -204
TECH100 -492
EURNZD 2.5K
GBPNZD 1.6K
EURCAD -2K
NZDJPY 761
WTI -62
CHFJPY -558
EURJPY 164
CADJPY 90
GBPJPY -3
EURAUD 477
CADCHF -80
SPX500 -135
GER30 -113
AUDJPY -2
GBPAUD 142
XAGUSD -586
NZDCAD -674
GBPCHF 106
EURGBP 19
AUDCHF 3
AUDNZD 98
DJ30 113
ETHUSD 17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -3.1K
BTCUSD -735K
AUDUSD -6.7K
GBPUSD 5.2K
USDCHF 5K
NZDUSD -2.1K
AUDCAD -52
USDJPY -376
USDCAD -2.6K
GBPCAD 1.4K
XAUUSD -19K
TECH100 -3.2K
EURNZD 4.7K
GBPNZD 2.9K
EURCAD -8.3K
NZDJPY 844
WTI 3.3K
CHFJPY -1.1K
EURJPY 1.6K
CADJPY 298
GBPJPY 571
EURAUD 1.1K
CADCHF -124
SPX500 -298
GER30 3.9K
AUDJPY 276
GBPAUD 563
XAGUSD -3.7K
NZDCAD -1.5K
GBPCHF 207
EURGBP 44
AUDCHF 7
AUDNZD 381
DJ30 5.6K
ETHUSD 1.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 264.63 USD
Худший трейд: -1 133 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +808.47 USD
Макс. убыток в серии: -5 142.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AudaCityGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.05.12 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 08:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.04.24 10:08
No swaps are charged on the signal account
2026.03.19 13:57
No swaps are charged
2026.03.19 13:57
No swaps are charged
2026.03.18 22:47
No swaps are charged on the signal account
2026.03.02 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.03 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 02:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 03:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 17:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 17:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 03:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Audacity capital
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
109K
USD
37
0%
431
43%
97%
0.67
-26.62
USD
13%
1:100
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.