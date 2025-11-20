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Всего трейдов:
431
Прибыльных трейдов:
189 (43.85%)
Убыточных трейдов:
242 (56.15%)
Лучший трейд:
2 264.63 USD
Худший трейд:
-1 133.48 USD
Общая прибыль:
23 881.35 USD (1 186 120 pips)
Общий убыток:
-35 356.39 USD (1 933 455 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (808.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 428.24 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
96.63%
Макс. загрузка депозита:
19.88%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
167 (38.75%)
Коротких трейдов:
264 (61.25%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-26.62 USD
Средняя прибыль:
126.36 USD
Средний убыток:
-146.10 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-5 142.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 142.82 USD (18)
Прирост в месяц:
-1.47%
Годовой прогноз:
-17.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11 475.04 USD
Максимальная:
15 685.64 USD (12.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.64% (15 700.79 USD)
По эквити:
3.71% (4 593.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|56
|BTCUSD
|44
|AUDUSD
|41
|GBPUSD
|30
|USDCHF
|29
|NZDUSD
|21
|AUDCAD
|21
|USDJPY
|21
|USDCAD
|17
|GBPCAD
|15
|XAUUSD
|15
|TECH100
|13
|EURNZD
|12
|GBPNZD
|11
|EURCAD
|8
|NZDJPY
|7
|WTI
|7
|CHFJPY
|6
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|GBPJPY
|6
|EURAUD
|5
|CADCHF
|5
|SPX500
|5
|GER30
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|XAGUSD
|3
|NZDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURGBP
|2
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|DJ30
|1
|ETHUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-2.7K
|BTCUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|-4.9K
|GBPUSD
|-1.4K
|USDCHF
|553
|NZDUSD
|-2.2K
|AUDCAD
|-537
|USDJPY
|454
|USDCAD
|-1.1K
|GBPCAD
|410
|XAUUSD
|-204
|TECH100
|-492
|EURNZD
|2.5K
|GBPNZD
|1.6K
|EURCAD
|-2K
|NZDJPY
|761
|WTI
|-62
|CHFJPY
|-558
|EURJPY
|164
|CADJPY
|90
|GBPJPY
|-3
|EURAUD
|477
|CADCHF
|-80
|SPX500
|-135
|GER30
|-113
|AUDJPY
|-2
|GBPAUD
|142
|XAGUSD
|-586
|NZDCAD
|-674
|GBPCHF
|106
|EURGBP
|19
|AUDCHF
|3
|AUDNZD
|98
|DJ30
|113
|ETHUSD
|17
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-3.1K
|BTCUSD
|-735K
|AUDUSD
|-6.7K
|GBPUSD
|5.2K
|USDCHF
|5K
|NZDUSD
|-2.1K
|AUDCAD
|-52
|USDJPY
|-376
|USDCAD
|-2.6K
|GBPCAD
|1.4K
|XAUUSD
|-19K
|TECH100
|-3.2K
|EURNZD
|4.7K
|GBPNZD
|2.9K
|EURCAD
|-8.3K
|NZDJPY
|844
|WTI
|3.3K
|CHFJPY
|-1.1K
|EURJPY
|1.6K
|CADJPY
|298
|GBPJPY
|571
|EURAUD
|1.1K
|CADCHF
|-124
|SPX500
|-298
|GER30
|3.9K
|AUDJPY
|276
|GBPAUD
|563
|XAGUSD
|-3.7K
|NZDCAD
|-1.5K
|GBPCHF
|207
|EURGBP
|44
|AUDCHF
|7
|AUDNZD
|381
|DJ30
|5.6K
|ETHUSD
|1.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 264.63 USD
Худший трейд: -1 133 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +808.47 USD
Макс. убыток в серии: -5 142.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AudaCityGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
37
0%
431
43%
97%
0.67
-26.62
USD
USD
13%
1:100