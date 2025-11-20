- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
431
盈利交易:
189 (43.85%)
亏损交易:
242 (56.15%)
最好交易:
2 264.63 USD
最差交易:
-1 133.48 USD
毛利:
23 881.35 USD (1 186 120 pips)
毛利亏损:
-35 357.11 USD (1 933 455 pips)
最大连续赢利:
15 (808.47 USD)
最大连续盈利:
3 428.24 USD (8)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
95.23%
最大入金加载:
19.88%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.73
长期交易:
167 (38.75%)
短期交易:
264 (61.25%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-26.63 USD
平均利润:
126.36 USD
平均损失:
-146.10 USD
最大连续失误:
18 (-5 142.82 USD)
最大连续亏损:
-5 142.82 USD (18)
每月增长:
-1.31%
年度预测:
-17.86%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11 475.76 USD
最大值:
15 686.36 USD (12.63%)
相对跌幅:
结余:
12.64% (15 700.79 USD)
净值:
3.71% (4 593.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|56
|BTCUSD
|44
|AUDUSD
|41
|GBPUSD
|30
|USDCHF
|29
|NZDUSD
|21
|AUDCAD
|21
|USDJPY
|21
|USDCAD
|17
|GBPCAD
|15
|XAUUSD
|15
|TECH100
|13
|EURNZD
|12
|GBPNZD
|11
|EURCAD
|8
|NZDJPY
|7
|WTI
|7
|CHFJPY
|6
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|GBPJPY
|6
|EURAUD
|5
|CADCHF
|5
|SPX500
|5
|GER30
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|XAGUSD
|3
|NZDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURGBP
|2
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|DJ30
|1
|ETHUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-2.7K
|BTCUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|-4.9K
|GBPUSD
|-1.4K
|USDCHF
|553
|NZDUSD
|-2.2K
|AUDCAD
|-537
|USDJPY
|454
|USDCAD
|-1.1K
|GBPCAD
|410
|XAUUSD
|-204
|TECH100
|-492
|EURNZD
|2.5K
|GBPNZD
|1.6K
|EURCAD
|-2K
|NZDJPY
|761
|WTI
|-62
|CHFJPY
|-558
|EURJPY
|164
|CADJPY
|90
|GBPJPY
|-3
|EURAUD
|477
|CADCHF
|-80
|SPX500
|-135
|GER30
|-113
|AUDJPY
|-2
|GBPAUD
|142
|XAGUSD
|-586
|NZDCAD
|-674
|GBPCHF
|106
|EURGBP
|19
|AUDCHF
|3
|AUDNZD
|98
|DJ30
|113
|ETHUSD
|17
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-3.1K
|BTCUSD
|-735K
|AUDUSD
|-6.7K
|GBPUSD
|5.2K
|USDCHF
|5K
|NZDUSD
|-2.1K
|AUDCAD
|-52
|USDJPY
|-376
|USDCAD
|-2.6K
|GBPCAD
|1.4K
|XAUUSD
|-19K
|TECH100
|-3.2K
|EURNZD
|4.7K
|GBPNZD
|2.9K
|EURCAD
|-8.3K
|NZDJPY
|844
|WTI
|3.3K
|CHFJPY
|-1.1K
|EURJPY
|1.6K
|CADJPY
|298
|GBPJPY
|571
|EURAUD
|1.1K
|CADCHF
|-124
|SPX500
|-298
|GER30
|3.9K
|AUDJPY
|276
|GBPAUD
|563
|XAGUSD
|-3.7K
|NZDCAD
|-1.5K
|GBPCHF
|207
|EURGBP
|44
|AUDCHF
|7
|AUDNZD
|381
|DJ30
|5.6K
|ETHUSD
|1.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 264.63 USD
最差交易: -1 133 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +808.47 USD
最大连续亏损: -5 142.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AudaCityGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-10%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
37
0%
431
43%
95%
0.67
-26.63
USD
USD
13%
1:100