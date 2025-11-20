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Manuel De Huerta De La Cruz

Audacity capital

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交易:
431
盈利交易:
189 (43.85%)
亏损交易:
242 (56.15%)
最好交易:
2 264.63 USD
最差交易:
-1 133.48 USD
毛利:
23 881.35 USD (1 186 120 pips)
毛利亏损:
-35 357.11 USD (1 933 455 pips)
最大连续赢利:
15 (808.47 USD)
最大连续盈利:
3 428.24 USD (8)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
95.23%
最大入金加载:
19.88%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.73
长期交易:
167 (38.75%)
短期交易:
264 (61.25%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-26.63 USD
平均利润:
126.36 USD
平均损失:
-146.10 USD
最大连续失误:
18 (-5 142.82 USD)
最大连续亏损:
-5 142.82 USD (18)
每月增长:
-1.31%
年度预测:
-17.86%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11 475.76 USD
最大值:
15 686.36 USD (12.63%)
相对跌幅:
结余:
12.64% (15 700.79 USD)
净值:
3.71% (4 593.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 56
BTCUSD 44
AUDUSD 41
GBPUSD 30
USDCHF 29
NZDUSD 21
AUDCAD 21
USDJPY 21
USDCAD 17
GBPCAD 15
XAUUSD 15
TECH100 13
EURNZD 12
GBPNZD 11
EURCAD 8
NZDJPY 7
WTI 7
CHFJPY 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPJPY 6
EURAUD 5
CADCHF 5
SPX500 5
GER30 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
XAGUSD 3
NZDCAD 2
GBPCHF 2
EURGBP 2
AUDCHF 1
AUDNZD 1
DJ30 1
ETHUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -2.7K
BTCUSD -1.3K
AUDUSD -4.9K
GBPUSD -1.4K
USDCHF 553
NZDUSD -2.2K
AUDCAD -537
USDJPY 454
USDCAD -1.1K
GBPCAD 410
XAUUSD -204
TECH100 -492
EURNZD 2.5K
GBPNZD 1.6K
EURCAD -2K
NZDJPY 761
WTI -62
CHFJPY -558
EURJPY 164
CADJPY 90
GBPJPY -3
EURAUD 477
CADCHF -80
SPX500 -135
GER30 -113
AUDJPY -2
GBPAUD 142
XAGUSD -586
NZDCAD -674
GBPCHF 106
EURGBP 19
AUDCHF 3
AUDNZD 98
DJ30 113
ETHUSD 17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -3.1K
BTCUSD -735K
AUDUSD -6.7K
GBPUSD 5.2K
USDCHF 5K
NZDUSD -2.1K
AUDCAD -52
USDJPY -376
USDCAD -2.6K
GBPCAD 1.4K
XAUUSD -19K
TECH100 -3.2K
EURNZD 4.7K
GBPNZD 2.9K
EURCAD -8.3K
NZDJPY 844
WTI 3.3K
CHFJPY -1.1K
EURJPY 1.6K
CADJPY 298
GBPJPY 571
EURAUD 1.1K
CADCHF -124
SPX500 -298
GER30 3.9K
AUDJPY 276
GBPAUD 563
XAGUSD -3.7K
NZDCAD -1.5K
GBPCHF 207
EURGBP 44
AUDCHF 7
AUDNZD 381
DJ30 5.6K
ETHUSD 1.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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最好交易: +2 264.63 USD
最差交易: -1 133 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +808.47 USD
最大连续亏损: -5 142.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AudaCityGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.05.12 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 08:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.04.24 10:08
No swaps are charged on the signal account
2026.03.19 13:57
No swaps are charged
2026.03.19 13:57
No swaps are charged
2026.03.18 22:47
No swaps are charged on the signal account
2026.03.02 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.03 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 02:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 03:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 17:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 17:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 03:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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交易
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Audacity capital
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0
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109K
USD
37
0%
431
43%
95%
0.67
-26.63
USD
13%
1:100
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