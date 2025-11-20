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Signals / MetaTrader 5 / Audacity capital
Manuel De Huerta De La Cruz

Audacity capital

Manuel De Huerta De La Cruz
Manuel De Huerta De La Cruz

Manuel De Huerta De La Cruz

Welcome to my MQL5 profile – where experience, discipline, and data come together to create robust algorithmic trading systems
0 reviews
37 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -10%
AudaCityGlobal-Live
1:100
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
431
Profit Trades:
189 (43.85%)
Loss Trades:
242 (56.15%)
Best trade:
2 264.63 USD
Worst trade:
-1 133.48 USD
Gross Profit:
23 881.35 USD (1 186 120 pips)
Gross Loss:
-35 356.39 USD (1 933 455 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (808.47 USD)
Maximal consecutive profit:
3 428.24 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading activity:
96.63%
Max deposit load:
19.88%
Latest trade:
18 hours ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.73
Long Trades:
167 (38.75%)
Short Trades:
264 (61.25%)
Profit Factor:
0.68
Expected Payoff:
-26.62 USD
Average Profit:
126.36 USD
Average Loss:
-146.10 USD
Maximum consecutive losses:
18 (-5 142.82 USD)
Maximal consecutive loss:
-5 142.82 USD (18)
Monthly growth:
-1.47%
Annual Forecast:
-17.86%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
11 475.04 USD
Maximal:
15 685.64 USD (12.63%)
Relative drawdown:
By Balance:
12.64% (15 700.79 USD)
By Equity:
3.71% (4 593.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 56
BTCUSD 44
AUDUSD 41
GBPUSD 30
USDCHF 29
NZDUSD 21
AUDCAD 21
USDJPY 21
USDCAD 17
GBPCAD 15
XAUUSD 15
TECH100 13
EURNZD 12
GBPNZD 11
EURCAD 8
NZDJPY 7
WTI 7
CHFJPY 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPJPY 6
EURAUD 5
CADCHF 5
SPX500 5
GER30 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
XAGUSD 3
NZDCAD 2
GBPCHF 2
EURGBP 2
AUDCHF 1
AUDNZD 1
DJ30 1
ETHUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -2.7K
BTCUSD -1.3K
AUDUSD -4.9K
GBPUSD -1.4K
USDCHF 553
NZDUSD -2.2K
AUDCAD -537
USDJPY 454
USDCAD -1.1K
GBPCAD 410
XAUUSD -204
TECH100 -492
EURNZD 2.5K
GBPNZD 1.6K
EURCAD -2K
NZDJPY 761
WTI -62
CHFJPY -558
EURJPY 164
CADJPY 90
GBPJPY -3
EURAUD 477
CADCHF -80
SPX500 -135
GER30 -113
AUDJPY -2
GBPAUD 142
XAGUSD -586
NZDCAD -674
GBPCHF 106
EURGBP 19
AUDCHF 3
AUDNZD 98
DJ30 113
ETHUSD 17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -3.1K
BTCUSD -735K
AUDUSD -6.7K
GBPUSD 5.2K
USDCHF 5K
NZDUSD -2.1K
AUDCAD -52
USDJPY -376
USDCAD -2.6K
GBPCAD 1.4K
XAUUSD -19K
TECH100 -3.2K
EURNZD 4.7K
GBPNZD 2.9K
EURCAD -8.3K
NZDJPY 844
WTI 3.3K
CHFJPY -1.1K
EURJPY 1.6K
CADJPY 298
GBPJPY 571
EURAUD 1.1K
CADCHF -124
SPX500 -298
GER30 3.9K
AUDJPY 276
GBPAUD 563
XAGUSD -3.7K
NZDCAD -1.5K
GBPCHF 207
EURGBP 44
AUDCHF 7
AUDNZD 381
DJ30 5.6K
ETHUSD 1.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 264.63 USD
Worst trade: -1 133 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 18
Maximal consecutive profit: +808.47 USD
Maximal consecutive loss: -5 142.82 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AudaCityGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.05.12 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 08:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.05.06 06:51
No swaps are charged
2026.04.24 10:08
No swaps are charged on the signal account
2026.03.19 13:57
No swaps are charged
2026.03.19 13:57
No swaps are charged
2026.03.18 22:47
No swaps are charged on the signal account
2026.03.02 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.03 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 02:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 03:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 17:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 17:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.20 03:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Audacity capital
30 USD per month
-10%
0
0
USD
109K
USD
37
0%
431
43%
97%
0.67
-26.62
USD
13%
1:100
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.