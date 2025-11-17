- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
33 (73.33%)
Убыточных трейдов:
12 (26.67%)
Лучший трейд:
212.73 USD
Худший трейд:
-92.68 USD
Общая прибыль:
1 875.70 USD (76 123 pips)
Общий убыток:
-289.19 USD (20 398 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (641.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
641.27 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
58.62%
Макс. загрузка депозита:
0.98%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
15.47
Длинных трейдов:
27 (60.00%)
Коротких трейдов:
18 (40.00%)
Профит фактор:
6.49
Мат. ожидание:
35.26 USD
Средняя прибыль:
56.84 USD
Средний убыток:
-24.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-102.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.57 USD (4)
Прирост в месяц:
6.12%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
102.57 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.37% (92.68 USD)
По эквити:
0.71% (183.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|-34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|56K
|EURUSD
|-22
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "iFunds-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1999 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
5
6%
45
73%
59%
6.48
35.26
USD
USD
1%
1:100