- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
33 (73.33%)
損失トレード:
12 (26.67%)
ベストトレード:
212.73 USD
最悪のトレード:
-92.68 USD
総利益:
1 875.70 USD (76 123 pips)
総損失:
-289.19 USD (20 398 pips)
最大連続の勝ち:
9 (641.27 USD)
最大連続利益:
641.27 USD (9)
シャープレシオ:
0.61
取引アクティビティ:
58.62%
最大入金額:
0.98%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
15.47
長いトレード:
27 (60.00%)
短いトレード:
18 (40.00%)
プロフィットファクター:
6.49
期待されたペイオフ:
35.26 USD
平均利益:
56.84 USD
平均損失:
-24.10 USD
最大連続の負け:
4 (-102.57 USD)
最大連続損失:
-102.57 USD (4)
月間成長:
6.12%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
102.57 USD (0.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.37% (92.68 USD)
エクイティによる:
0.71% (183.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|-34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|56K
|EURUSD
|-22
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +212.73 USD
最悪のトレード: -93 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +641.27 USD
最大連続損失: -102.57 USD
