Negociações:
45
Negociações com lucro:
33 (73.33%)
Negociações com perda:
12 (26.67%)
Melhor negociação:
212.73 USD
Pior negociação:
-92.68 USD
Lucro bruto:
1 875.70 USD (76 123 pips)
Perda bruta:
-289.19 USD (20 398 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (641.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
641.27 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
58.62%
Depósito máximo carregado:
0.98%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
15.47
Negociações longas:
27 (60.00%)
Negociações curtas:
18 (40.00%)
Fator de lucro:
6.49
Valor esperado:
35.26 USD
Lucro médio:
56.84 USD
Perda média:
-24.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-102.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-102.57 USD (4)
Crescimento mensal:
6.12%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
102.57 USD (0.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.37% (92.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.71% (183.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|-34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|56K
|EURUSD
|-22
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "iFunds-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
