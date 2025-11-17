- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
33 (73.33%)
亏损交易:
12 (26.67%)
最好交易:
212.73 USD
最差交易:
-92.68 USD
毛利:
1 875.70 USD (76 123 pips)
毛利亏损:
-289.19 USD (20 398 pips)
最大连续赢利:
9 (641.27 USD)
最大连续盈利:
641.27 USD (9)
夏普比率:
0.61
交易活动:
58.62%
最大入金加载:
0.98%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
12 小时
采收率:
15.47
长期交易:
27 (60.00%)
短期交易:
18 (40.00%)
利润因子:
6.49
预期回报:
35.26 USD
平均利润:
56.84 USD
平均损失:
-24.10 USD
最大连续失误:
4 (-102.57 USD)
最大连续亏损:
-102.57 USD (4)
每月增长:
6.12%
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
102.57 USD (0.40%)
相对跌幅:
结余:
0.37% (92.68 USD)
净值:
0.71% (183.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|-34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|56K
|EURUSD
|-22
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +212.73 USD
最差交易: -93 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +641.27 USD
最大连续亏损: -102.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 iFunds-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1999 USD
6%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
5
6%
45
73%
59%
6.48
35.26
USD
USD
1%
1:100