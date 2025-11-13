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Сигналы / MetaTrader 5 / ZTHJ
Ming Bo

ZTHJ

Ming Bo
Ming Bo

Ming Bo

2 (2)
4 сигнала 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 31%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 498
Прибыльных трейдов:
1 521 (60.88%)
Убыточных трейдов:
977 (39.11%)
Лучший трейд:
8 891.54 USD
Худший трейд:
-3 670.01 USD
Общая прибыль:
194 034.71 USD (1 723 625 pips)
Общий убыток:
-162 627.70 USD (925 450 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (1 821.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 404.04 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
76.78%
Макс. загрузка депозита:
96.15%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
111
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
1 379 (55.20%)
Коротких трейдов:
1 119 (44.80%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
12.57 USD
Средняя прибыль:
127.57 USD
Средний убыток:
-166.46 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-4 159.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 172.39 USD (8)
Прирост в месяц:
2.59%
Годовой прогноз:
31.44%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 250.21 USD
Максимальная:
33 610.63 USD (21.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.50% (33 570.92 USD)
По эквити:
6.24% (7 778.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1180
NDX 292
EURUSD 183
USDJPY 163
GBPUSD 130
WS30 110
GDAXI 109
SP500 69
GBPAUD 54
EURAUD 45
AUDCAD 42
AUDUSD 28
GBPCAD 17
EURNZD 11
EURJPY 10
EURCAD 7
GBPNZD 6
CADJPY 6
NZDCAD 6
AUDJPY 5
USDCAD 5
EURGBP 5
GBPJPY 4
CHFJPY 4
GBPCHF 2
USDCHF 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 61K
NDX -7.6K
EURUSD -2.9K
USDJPY 2.5K
GBPUSD -1.3K
WS30 -2.1K
GDAXI -1.3K
SP500 -1.1K
GBPAUD -7.6K
EURAUD -553
AUDCAD 920
AUDUSD -2K
GBPCAD 565
EURNZD 4
EURJPY -3.6K
EURCAD -2.2K
GBPNZD -475
CADJPY 596
NZDCAD 1K
AUDJPY -2.6K
USDCAD 243
EURGBP 242
GBPJPY -11
CHFJPY -343
GBPCHF 111
USDCHF 125
NZDUSD 100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 396K
NDX -326
EURUSD 2.4K
USDJPY 10K
GBPUSD -3.9K
WS30 -4.5K
GDAXI -11K
SP500 -3.3K
GBPAUD -6.5K
EURAUD -3.9K
AUDCAD 1.6K
AUDUSD -1.9K
GBPCAD 1.4K
EURNZD -2.5K
EURJPY -6.8K
EURCAD -2.3K
GBPNZD -216
CADJPY 1.2K
NZDCAD 1.4K
AUDJPY -2.8K
USDCAD 495
EURGBP 104
GBPJPY -715
CHFJPY -4.5K
GBPCHF 158
USDCHF 57
NZDUSD 282
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 891.54 USD
Худший трейд: -3 670 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 821.60 USD
Макс. убыток в серии: -4 159.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
OxSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.81 × 6152
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 226
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
еще 26...
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Нет отзывов
2026.01.21 18:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 03:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.13 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ZTHJ
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
131K
USD
39
97%
2 498
60%
77%
1.19
12.57
USD
21%
1:200
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