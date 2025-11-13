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Всего трейдов:
2 498
Прибыльных трейдов:
1 521 (60.88%)
Убыточных трейдов:
977 (39.11%)
Лучший трейд:
8 891.54 USD
Худший трейд:
-3 670.01 USD
Общая прибыль:
194 034.71 USD (1 723 625 pips)
Общий убыток:
-162 627.70 USD (925 450 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (1 821.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 404.04 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
76.78%
Макс. загрузка депозита:
96.15%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
111
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
1 379 (55.20%)
Коротких трейдов:
1 119 (44.80%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
12.57 USD
Средняя прибыль:
127.57 USD
Средний убыток:
-166.46 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-4 159.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 172.39 USD (8)
Прирост в месяц:
2.59%
Годовой прогноз:
31.44%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 250.21 USD
Максимальная:
33 610.63 USD (21.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.50% (33 570.92 USD)
По эквити:
6.24% (7 778.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1180
|NDX
|292
|EURUSD
|183
|USDJPY
|163
|GBPUSD
|130
|WS30
|110
|GDAXI
|109
|SP500
|69
|GBPAUD
|54
|EURAUD
|45
|AUDCAD
|42
|AUDUSD
|28
|GBPCAD
|17
|EURNZD
|11
|EURJPY
|10
|EURCAD
|7
|GBPNZD
|6
|CADJPY
|6
|NZDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|5
|EURGBP
|5
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|4
|GBPCHF
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|61K
|NDX
|-7.6K
|EURUSD
|-2.9K
|USDJPY
|2.5K
|GBPUSD
|-1.3K
|WS30
|-2.1K
|GDAXI
|-1.3K
|SP500
|-1.1K
|GBPAUD
|-7.6K
|EURAUD
|-553
|AUDCAD
|920
|AUDUSD
|-2K
|GBPCAD
|565
|EURNZD
|4
|EURJPY
|-3.6K
|EURCAD
|-2.2K
|GBPNZD
|-475
|CADJPY
|596
|NZDCAD
|1K
|AUDJPY
|-2.6K
|USDCAD
|243
|EURGBP
|242
|GBPJPY
|-11
|CHFJPY
|-343
|GBPCHF
|111
|USDCHF
|125
|NZDUSD
|100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|396K
|NDX
|-326
|EURUSD
|2.4K
|USDJPY
|10K
|GBPUSD
|-3.9K
|WS30
|-4.5K
|GDAXI
|-11K
|SP500
|-3.3K
|GBPAUD
|-6.5K
|EURAUD
|-3.9K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDUSD
|-1.9K
|GBPCAD
|1.4K
|EURNZD
|-2.5K
|EURJPY
|-6.8K
|EURCAD
|-2.3K
|GBPNZD
|-216
|CADJPY
|1.2K
|NZDCAD
|1.4K
|AUDJPY
|-2.8K
|USDCAD
|495
|EURGBP
|104
|GBPJPY
|-715
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPCHF
|158
|USDCHF
|57
|NZDUSD
|282
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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- Просадка
Лучший трейд: +8 891.54 USD
Худший трейд: -3 670 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 821.60 USD
Макс. убыток в серии: -4 159.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.81 × 6152
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 226
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.57 × 44
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
131K
USD
USD
39
97%
2 498
60%
77%
1.19
12.57
USD
USD
21%
1:200