信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ZTHJ
Ming Bo

ZTHJ

Ming Bo
Ming Bo

Ming Bo

2 (2)
4 信号 1 评论
0条评论
可靠性
40
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 29%
Darwinex-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 531
盈利交易:
1 535 (60.64%)
亏损交易:
996 (39.35%)
最好交易:
8 891.54 USD
最差交易:
-3 670.01 USD
毛利:
194 440.13 USD (1 728 371 pips)
毛利亏损:
-165 702.36 USD (946 366 pips)
最大连续赢利:
28 (1 821.60 USD)
最大连续盈利:
18 404.04 USD (11)
夏普比率:
0.04
交易活动:
76.78%
最大入金加载:
96.15%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
76
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.86
长期交易:
1 405 (55.51%)
短期交易:
1 126 (44.49%)
利润因子:
1.17
预期回报:
11.35 USD
平均利润:
126.67 USD
平均损失:
-166.37 USD
最大连续失误:
13 (-4 159.99 USD)
最大连续亏损:
-5 172.39 USD (8)
每月增长:
0.49%
年度预测:
7.22%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
2 250.21 USD
最大值:
33 610.63 USD (21.53%)
相对跌幅:
结余:
21.50% (33 570.92 USD)
净值:
6.24% (7 778.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1189
NDX 302
EURUSD 186
USDJPY 168
GBPUSD 135
WS30 111
GDAXI 109
SP500 69
GBPAUD 54
EURAUD 45
AUDCAD 42
AUDUSD 28
GBPCAD 17
EURNZD 11
EURJPY 10
EURCAD 7
GBPNZD 6
CADJPY 6
NZDCAD 6
AUDJPY 5
USDCAD 5
EURGBP 5
GBPJPY 4
CHFJPY 4
GBPCHF 2
USDCHF 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 59K
NDX -8.2K
EURUSD -3.1K
USDJPY 2.6K
GBPUSD -1.5K
WS30 -2.1K
GDAXI -1.3K
SP500 -1.1K
GBPAUD -7.6K
EURAUD -553
AUDCAD 920
AUDUSD -2K
GBPCAD 565
EURNZD 4
EURJPY -3.6K
EURCAD -2.2K
GBPNZD -475
CADJPY 596
NZDCAD 1K
AUDJPY -2.6K
USDCAD 243
EURGBP 242
GBPJPY -11
CHFJPY -343
GBPCHF 111
USDCHF 125
NZDUSD 100
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 381K
NDX -868
EURUSD 2.2K
USDJPY 11K
GBPUSD -4.3K
WS30 -4.6K
GDAXI -11K
SP500 -3.3K
GBPAUD -6.5K
EURAUD -3.9K
AUDCAD 1.6K
AUDUSD -1.9K
GBPCAD 1.4K
EURNZD -2.5K
EURJPY -6.8K
EURCAD -2.3K
GBPNZD -216
CADJPY 1.2K
NZDCAD 1.4K
AUDJPY -2.8K
USDCAD 495
EURGBP 104
GBPJPY -715
CHFJPY -4.5K
GBPCHF 158
USDCHF 57
NZDUSD 282
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8 891.54 USD
最差交易: -3 670 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 821.60 USD
最大连续亏损: -4 159.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
OxSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.81 × 6152
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 226
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
26 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.21 18:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 03:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.13 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ZTHJ
每月30 USD
29%
0
0
USD
129K
USD
40
97%
2 531
60%
77%
1.17
11.35
USD
21%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载