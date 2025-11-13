- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 531
盈利交易:
1 535 (60.64%)
亏损交易:
996 (39.35%)
最好交易:
8 891.54 USD
最差交易:
-3 670.01 USD
毛利:
194 440.13 USD (1 728 371 pips)
毛利亏损:
-165 702.36 USD (946 366 pips)
最大连续赢利:
28 (1 821.60 USD)
最大连续盈利:
18 404.04 USD (11)
夏普比率:
0.04
交易活动:
76.78%
最大入金加载:
96.15%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
76
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.86
长期交易:
1 405 (55.51%)
短期交易:
1 126 (44.49%)
利润因子:
1.17
预期回报:
11.35 USD
平均利润:
126.67 USD
平均损失:
-166.37 USD
最大连续失误:
13 (-4 159.99 USD)
最大连续亏损:
-5 172.39 USD (8)
每月增长:
0.49%
年度预测:
7.22%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
2 250.21 USD
最大值:
33 610.63 USD (21.53%)
相对跌幅:
结余:
21.50% (33 570.92 USD)
净值:
6.24% (7 778.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1189
|NDX
|302
|EURUSD
|186
|USDJPY
|168
|GBPUSD
|135
|WS30
|111
|GDAXI
|109
|SP500
|69
|GBPAUD
|54
|EURAUD
|45
|AUDCAD
|42
|AUDUSD
|28
|GBPCAD
|17
|EURNZD
|11
|EURJPY
|10
|EURCAD
|7
|GBPNZD
|6
|CADJPY
|6
|NZDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|5
|EURGBP
|5
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|4
|GBPCHF
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|59K
|NDX
|-8.2K
|EURUSD
|-3.1K
|USDJPY
|2.6K
|GBPUSD
|-1.5K
|WS30
|-2.1K
|GDAXI
|-1.3K
|SP500
|-1.1K
|GBPAUD
|-7.6K
|EURAUD
|-553
|AUDCAD
|920
|AUDUSD
|-2K
|GBPCAD
|565
|EURNZD
|4
|EURJPY
|-3.6K
|EURCAD
|-2.2K
|GBPNZD
|-475
|CADJPY
|596
|NZDCAD
|1K
|AUDJPY
|-2.6K
|USDCAD
|243
|EURGBP
|242
|GBPJPY
|-11
|CHFJPY
|-343
|GBPCHF
|111
|USDCHF
|125
|NZDUSD
|100
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|381K
|NDX
|-868
|EURUSD
|2.2K
|USDJPY
|11K
|GBPUSD
|-4.3K
|WS30
|-4.6K
|GDAXI
|-11K
|SP500
|-3.3K
|GBPAUD
|-6.5K
|EURAUD
|-3.9K
|AUDCAD
|1.6K
|AUDUSD
|-1.9K
|GBPCAD
|1.4K
|EURNZD
|-2.5K
|EURJPY
|-6.8K
|EURCAD
|-2.3K
|GBPNZD
|-216
|CADJPY
|1.2K
|NZDCAD
|1.4K
|AUDJPY
|-2.8K
|USDCAD
|495
|EURGBP
|104
|GBPJPY
|-715
|CHFJPY
|-4.5K
|GBPCHF
|158
|USDCHF
|57
|NZDUSD
|282
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 891.54 USD
最差交易: -3 670 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 821.60 USD
最大连续亏损: -4 159.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.81 × 6152
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 226
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.57 × 44
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
29%
0
0
USD
USD
129K
USD
USD
40
97%
2 531
60%
77%
1.17
11.35
USD
USD
21%
1:200