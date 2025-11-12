- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
15 (30.61%)
Убыточных трейдов:
34 (69.39%)
Лучший трейд:
36.52 USD
Худший трейд:
-16.44 USD
Общая прибыль:
295.87 USD (4 726 pips)
Общий убыток:
-306.94 USD (5 261 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (58.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.38 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
9.20%
Макс. загрузка депозита:
110.19%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
25 (51.02%)
Коротких трейдов:
24 (48.98%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.23 USD
Средняя прибыль:
19.72 USD
Средний убыток:
-9.03 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-55.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.78 USD (8)
Прирост в месяц:
-70.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.07 USD
Максимальная:
103.86 USD (53.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.23% (103.86 USD)
По эквити:
36.86% (12.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|-11
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|-535
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.52 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +58.38 USD
Макс. убыток в серии: -55.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|0.14 × 7
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-64%
0
0
USD
USD
21
USD
USD
38
0%
49
30%
9%
0.96
-0.23
USD
USD
83%
1:500