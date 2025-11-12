- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
15 (30.61%)
亏损交易:
34 (69.39%)
最好交易:
36.52 USD
最差交易:
-16.44 USD
毛利:
295.87 USD (4 726 pips)
毛利亏损:
-306.94 USD (5 261 pips)
最大连续赢利:
3 (58.38 USD)
最大连续盈利:
58.38 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
9.20%
最大入金加载:
110.19%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
25 (51.02%)
短期交易:
24 (48.98%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.23 USD
平均利润:
19.72 USD
平均损失:
-9.03 USD
最大连续失误:
8 (-55.78 USD)
最大连续亏损:
-55.78 USD (8)
每月增长:
-75.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11.07 USD
最大值:
103.86 USD (53.87%)
相对跌幅:
结余:
83.23% (103.86 USD)
净值:
36.86% (12.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|-11
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|-535
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.52 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +58.38 USD
最大连续亏损: -55.78 USD
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资金
结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-64%
0
0
USD
USD
21
USD
USD
38
0%
49
30%
9%
0.96
-0.23
USD
USD
83%
1:500