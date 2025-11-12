信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ISKA2 M CAD VS
Vitaliy Garandzhuk

ISKA2 M CAD VS

Vitaliy Garandzhuk
Vitaliy Garandzhuk

Vitaliy Garandzhuk

2 主题 15 评论
0条评论
38
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -64%
RoboForex-Pro-5
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
49
盈利交易:
15 (30.61%)
亏损交易:
34 (69.39%)
最好交易:
36.52 USD
最差交易:
-16.44 USD
毛利:
295.87 USD (4 726 pips)
毛利亏损:
-306.94 USD (5 261 pips)
最大连续赢利:
3 (58.38 USD)
最大连续盈利:
58.38 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
9.20%
最大入金加载:
110.19%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
25 (51.02%)
短期交易:
24 (48.98%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.23 USD
平均利润:
19.72 USD
平均损失:
-9.03 USD
最大连续失误:
8 (-55.78 USD)
最大连续亏损:
-55.78 USD (8)
每月增长:
-75.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11.07 USD
最大值:
103.86 USD (53.87%)
相对跌幅:
结余:
83.23% (103.86 USD)
净值:
36.86% (12.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD -11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD -535
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +36.52 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +58.38 USD
最大连续亏损: -55.78 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real9
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-Pro-5
0.14 × 7
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.08.10 20:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.31 14:43
Share of trading days is too low
2026.07.27 19:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 15:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 12:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 13:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.29 12:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.29 11:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.25 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 12:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.09 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.02 14:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.25 15:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.24 18:15
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.24 17:13
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.10 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.16 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ISKA2 M CAD VS
每月30 USD
-64%
0
0
USD
21
USD
38
0%
49
30%
9%
0.96
-0.23
USD
83%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载