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Сигналы / MetaTrader 5 / Pivot Killer 100K
BLODSALGO LIMITED

Pivot Killer 100K

BLODSALGO LIMITED
BLODSALGO LIMITED

BLODSALGO LIMITED

4.2 (144)
Founder of BLODSALGO LIMITED | Building next-generation Expert Advisors that merge classical technical analysis with machine learning. My focus: intelligent automation for XAUUSD and Forex that adapts, manages risk, and delivers consistent performance. Every strategy is rigorously backtested and
5 продуктов 4 сигнала
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 26%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
34 (49.27%)
Убыточных трейдов:
35 (50.72%)
Лучший трейд:
3 190.61 USD
Худший трейд:
-1 421.23 USD
Общая прибыль:
61 335.14 USD (160 984 pips)
Общий убыток:
-35 325.61 USD (88 988 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (14 481.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 481.31 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
10.65%
Макс. загрузка депозита:
30.89%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.04
Длинных трейдов:
69 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
376.95 USD
Средняя прибыль:
1 803.97 USD
Средний убыток:
-1 009.30 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-12 389.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 389.92 USD (11)
Прирост в месяц:
9.05%
Годовой прогноз:
109.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.54 USD
Максимальная:
12 744.60 USD (10.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.27% (12 743.83 USD)
По эквити:
2.23% (2 520.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 26K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 190.61 USD
Худший трейд: -1 421 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +14 481.31 USD
Макс. убыток в серии: -12 389.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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Нет отзывов
2026.08.05 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 10:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.31 03:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.24 22:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.18 08:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.05.14 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.11 13:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.05.06 09:22
No swaps are charged on the signal account
2026.04.23 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.30 12:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 20:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.10 11:44
No swaps are charged
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pivot Killer 100K
1000 USD в месяц
26%
0
0
USD
126K
USD
39
100%
69
49%
11%
1.73
376.95
USD
10%
1:200
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