- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
34 (49.27%)
Убыточных трейдов:
35 (50.72%)
Лучший трейд:
3 190.61 USD
Худший трейд:
-1 421.23 USD
Общая прибыль:
61 335.14 USD (160 984 pips)
Общий убыток:
-35 325.61 USD (88 988 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (14 481.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 481.31 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
10.65%
Макс. загрузка депозита:
30.89%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.04
Длинных трейдов:
69 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
376.95 USD
Средняя прибыль:
1 803.97 USD
Средний убыток:
-1 009.30 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-12 389.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 389.92 USD (11)
Прирост в месяц:
9.05%
Годовой прогноз:
109.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.54 USD
Максимальная:
12 744.60 USD (10.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.27% (12 743.83 USD)
По эквити:
2.23% (2 520.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|26K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 190.61 USD
Худший трейд: -1 421 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +14 481.31 USD
Макс. убыток в серии: -12 389.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
126K
USD
USD
39
100%
69
49%
11%
1.73
376.95
USD
USD
10%
1:200