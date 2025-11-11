- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
34 (47.22%)
亏损交易:
38 (52.78%)
最好交易:
3 190.61 USD
最差交易:
-1 887.83 USD
毛利:
61 335.14 USD (160 984 pips)
毛利亏损:
-39 725.71 USD (99 307 pips)
最大连续赢利:
6 (14 481.31 USD)
最大连续盈利:
14 481.31 USD (6)
夏普比率:
0.21
交易活动:
10.65%
最大入金加载:
30.89%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.70
长期交易:
72 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.54
预期回报:
300.13 USD
平均利润:
1 803.97 USD
平均损失:
-1 045.41 USD
最大连续失误:
11 (-12 389.92 USD)
最大连续亏损:
-12 389.92 USD (11)
每月增长:
5.24%
年度预测:
63.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.54 USD
最大值:
12 744.60 USD (10.27%)
相对跌幅:
结余:
10.27% (12 743.83 USD)
净值:
2.23% (2 520.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|62K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 190.61 USD
最差交易: -1 888 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +14 481.31 USD
最大连续亏损: -12 389.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
22%
0
0
USD
USD
122K
USD
USD
40
100%
72
47%
11%
1.54
300.13
USD
USD
10%
1:200