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信号 / MetaTrader 5 / Pivot Killer 100K
BLODSALGO LIMITED

Pivot Killer 100K

BLODSALGO LIMITED
BLODSALGO LIMITED

BLODSALGO LIMITED

4.2 (144)
Founder of BLODSALGO LIMITED | Building next-generation Expert Advisors that merge classical technical analysis with machine learning. My focus: intelligent automation for XAUUSD and Forex that adapts, manages risk, and delivers consistent performance. Every strategy is rigorously backtested and
5 产品 4 信号
0条评论
可靠性
40
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 22%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
72
盈利交易:
34 (47.22%)
亏损交易:
38 (52.78%)
最好交易:
3 190.61 USD
最差交易:
-1 887.83 USD
毛利:
61 335.14 USD (160 984 pips)
毛利亏损:
-39 725.71 USD (99 307 pips)
最大连续赢利:
6 (14 481.31 USD)
最大连续盈利:
14 481.31 USD (6)
夏普比率:
0.21
交易活动:
10.65%
最大入金加载:
30.89%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.70
长期交易:
72 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.54
预期回报:
300.13 USD
平均利润:
1 803.97 USD
平均损失:
-1 045.41 USD
最大连续失误:
11 (-12 389.92 USD)
最大连续亏损:
-12 389.92 USD (11)
每月增长:
5.24%
年度预测:
63.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.54 USD
最大值:
12 744.60 USD (10.27%)
相对跌幅:
结余:
10.27% (12 743.83 USD)
净值:
2.23% (2 520.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 62K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 190.61 USD
最差交易: -1 888 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +14 481.31 USD
最大连续亏损: -12 389.92 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
5 更多...
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没有评论
2026.08.12 12:39
Share of trading days is too low
2026.08.05 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 10:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.31 03:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.22 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.24 22:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.18 08:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.05.14 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.11 13:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.05.06 09:22
No swaps are charged on the signal account
2026.04.23 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.30 12:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 20:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Pivot Killer 100K
每月1000 USD
22%
0
0
USD
122K
USD
40
100%
72
47%
11%
1.54
300.13
USD
10%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载