- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
241
Прибыльных трейдов:
171 (70.95%)
Убыточных трейдов:
70 (29.05%)
Лучший трейд:
358.75 USD
Худший трейд:
-183.35 USD
Общая прибыль:
1 998.00 USD (318 902 pips)
Общий убыток:
-1 234.66 USD (173 955 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (25.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
850.74 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
5.69%
Макс. загрузка депозита:
23.16%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
99 (41.08%)
Коротких трейдов:
142 (58.92%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
3.17 USD
Средняя прибыль:
11.68 USD
Средний убыток:
-17.64 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-308.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-324.00 USD (3)
Прирост в месяц:
0.05%
Годовой прогноз:
0.63%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
414.81 USD (36.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.04% (414.81 USD)
По эквити:
43.17% (480.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|BTCUSD
|35
|archived
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-119
|BTCUSD
|289
|archived
|593
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-12K
|BTCUSD
|156K
|archived
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +358.75 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +25.87 USD
Макс. убыток в серии: -308.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
253%
0
0
USD
USD
899
USD
USD
41
95%
241
70%
6%
1.61
3.17
USD
USD
43%
1:500