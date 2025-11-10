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Сигналы / MetaTrader 4 / WIND PRO
Ibnu Sopian

WIND PRO

Ibnu Sopian
Ibnu Sopian

Ibnu Sopian

0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 253%
FBS-Real-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
241
Прибыльных трейдов:
171 (70.95%)
Убыточных трейдов:
70 (29.05%)
Лучший трейд:
358.75 USD
Худший трейд:
-183.35 USD
Общая прибыль:
1 998.00 USD (318 902 pips)
Общий убыток:
-1 234.66 USD (173 955 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (25.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
850.74 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
5.69%
Макс. загрузка депозита:
23.16%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
99 (41.08%)
Коротких трейдов:
142 (58.92%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
3.17 USD
Средняя прибыль:
11.68 USD
Средний убыток:
-17.64 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-308.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-324.00 USD (3)
Прирост в месяц:
0.05%
Годовой прогноз:
0.63%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
414.81 USD (36.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.04% (414.81 USD)
По эквити:
43.17% (480.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 196
BTCUSD 35
archived 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -119
BTCUSD 289
archived 593
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -12K
BTCUSD 156K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +358.75 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +25.87 USD
Макс. убыток в серии: -308.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 10
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
еще 30...
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Нет отзывов
2026.07.30 12:34
Share of trading days is too low
2026.06.11 03:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 06:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 05:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 21:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 19:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 14:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.11 02:46
Share of trading days is too low
2026.04.30 10:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.30 08:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.04.04 23:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.96% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.27 10:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.25 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.12 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.10 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.10 04:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.09 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.16 05:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.13 02:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.09 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WIND PRO
50 USD в месяц
253%
0
0
USD
899
USD
41
95%
241
70%
6%
1.61
3.17
USD
43%
1:500
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