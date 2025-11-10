- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
241
盈利交易:
171 (70.95%)
亏损交易:
70 (29.05%)
最好交易:
358.75 USD
最差交易:
-183.35 USD
毛利:
1 998.00 USD (318 902 pips)
毛利亏损:
-1 234.66 USD (173 955 pips)
最大连续赢利:
11 (25.87 USD)
最大连续盈利:
850.74 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
5.69%
最大入金加载:
23.16%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.84
长期交易:
99 (41.08%)
短期交易:
142 (58.92%)
利润因子:
1.62
预期回报:
3.17 USD
平均利润:
11.68 USD
平均损失:
-17.64 USD
最大连续失误:
7 (-308.76 USD)
最大连续亏损:
-324.00 USD (3)
每月增长:
-0.25%
年度预测:
-3.08%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
414.81 USD (36.05%)
相对跌幅:
结余:
42.04% (414.81 USD)
净值:
43.17% (480.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|BTCUSD
|35
|archived
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-119
|BTCUSD
|289
|archived
|593
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-12K
|BTCUSD
|156K
|archived
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +358.75 USD
最差交易: -183 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +25.87 USD
最大连续亏损: -308.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
253%
0
0
USD
USD
899
USD
USD
41
95%
241
70%
6%
1.61
3.17
USD
USD
43%
1:500