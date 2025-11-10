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Ibnu Sopian

WIND PRO

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171 (70.95%)
亏损交易:
70 (29.05%)
最好交易:
358.75 USD
最差交易:
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毛利:
1 998.00 USD (318 902 pips)
毛利亏损:
-1 234.66 USD (173 955 pips)
最大连续赢利:
11 (25.87 USD)
最大连续盈利:
850.74 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
5.69%
最大入金加载:
23.16%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
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平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.84
长期交易:
99 (41.08%)
短期交易:
142 (58.92%)
利润因子:
1.62
预期回报:
3.17 USD
平均利润:
11.68 USD
平均损失:
-17.64 USD
最大连续失误:
7 (-308.76 USD)
最大连续亏损:
-324.00 USD (3)
每月增长:
-0.25%
年度预测:
-3.08%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
414.81 USD (36.05%)
相对跌幅:
结余:
42.04% (414.81 USD)
净值:
43.17% (480.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 196
BTCUSD 35
archived 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -119
BTCUSD 289
archived 593
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -12K
BTCUSD 156K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +358.75 USD
最差交易: -183 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
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最大连续亏损: -308.76 USD

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ICMarketsSC-Live10
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Exness-Real
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ICMarketsSC-Live05
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FXCC1-Live
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Valutrades-Real-HK
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ICMarketsSC-Live19
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FBS-Real-1
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ICMarkets-Live10
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TickmillUK-Live03
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RoboForex-ECN-2
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PlexyTrade-Live
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Pepperstone-Edge05
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Axi-US03-Live
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ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
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ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
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2026.07.30 12:34
Share of trading days is too low
2026.06.11 03:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 06:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 05:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 21:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 19:48
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2026.06.08 14:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.11 02:46
Share of trading days is too low
2026.04.30 10:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.30 08:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.04.04 23:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.96% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.27 10:04
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2026.03.25 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.12 07:12
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2026.03.10 09:21
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2026.03.10 04:19
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2026.03.09 07:05
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2026.02.16 05:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.13 02:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.09 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
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USD
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241
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6%
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USD
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