Yui Ming Wan

STEVE RKDM_8YR VT403

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 3%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
123
Прибыльных трейдов:
88 (71.54%)
Убыточных трейдов:
35 (28.46%)
Лучший трейд:
58.84 USD
Худший трейд:
-16.30 USD
Общая прибыль:
714.13 USD (36 126 pips)
Общий убыток:
-177.21 USD (14 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (89.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.14 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.99%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
17.84
Длинных трейдов:
60 (48.78%)
Коротких трейдов:
63 (51.22%)
Профит фактор:
4.03
Мат. ожидание:
4.37 USD
Средняя прибыль:
8.12 USD
Средний убыток:
-5.06 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-19.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.10 USD (2)
Прирост в месяц:
1.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
30.10 USD (0.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.15% (30.10 USD)
По эквити:
9.73% (1 962.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCNH-VIP 31
USDJPY-VIP 23
AUDCAD-VIP 14
NZDCAD-VIP 14
AUDNZD-VIP 13
EURUSD-VIP 9
EURJPY-VIP 6
AUDUSD-VIP 4
EURCHF-VIP 4
AUDCHF-VIP 3
CADCHF-VIP 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCNH-VIP 1
USDJPY-VIP 120
AUDCAD-VIP 73
NZDCAD-VIP 83
AUDNZD-VIP 78
EURUSD-VIP 29
EURJPY-VIP 37
AUDUSD-VIP 31
EURCHF-VIP 25
AUDCHF-VIP 36
CADCHF-VIP 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCNH-VIP -746
USDJPY-VIP 6.6K
AUDCAD-VIP 3.5K
NZDCAD-VIP 1.7K
AUDNZD-VIP 2.4K
EURUSD-VIP 760
EURJPY-VIP 2.5K
AUDUSD-VIP 1.6K
EURCHF-VIP 1.4K
AUDCHF-VIP 1.3K
CADCHF-VIP 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.84 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +89.14 USD
Макс. убыток в серии: -19.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.06 09:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 02:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 11:01
Share of trading days is too low
2025.10.23 11:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 05:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 05:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 05:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
STEVE RKDM_8YR VT403
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
20K
USD
9
100%
123
71%
100%
4.02
4.37
USD
10%
1:500
