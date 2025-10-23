- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
123
Прибыльных трейдов:
88 (71.54%)
Убыточных трейдов:
35 (28.46%)
Лучший трейд:
58.84 USD
Худший трейд:
-16.30 USD
Общая прибыль:
714.13 USD (36 126 pips)
Общий убыток:
-177.21 USD (14 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (89.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.14 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.99%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
17.84
Длинных трейдов:
60 (48.78%)
Коротких трейдов:
63 (51.22%)
Профит фактор:
4.03
Мат. ожидание:
4.37 USD
Средняя прибыль:
8.12 USD
Средний убыток:
-5.06 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-19.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.10 USD (2)
Прирост в месяц:
1.13%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
30.10 USD (0.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.15% (30.10 USD)
По эквити:
9.73% (1 962.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|31
|USDJPY-VIP
|23
|AUDCAD-VIP
|14
|NZDCAD-VIP
|14
|AUDNZD-VIP
|13
|EURUSD-VIP
|9
|EURJPY-VIP
|6
|AUDUSD-VIP
|4
|EURCHF-VIP
|4
|AUDCHF-VIP
|3
|CADCHF-VIP
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCNH-VIP
|1
|USDJPY-VIP
|120
|AUDCAD-VIP
|73
|NZDCAD-VIP
|83
|AUDNZD-VIP
|78
|EURUSD-VIP
|29
|EURJPY-VIP
|37
|AUDUSD-VIP
|31
|EURCHF-VIP
|25
|AUDCHF-VIP
|36
|CADCHF-VIP
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCNH-VIP
|-746
|USDJPY-VIP
|6.6K
|AUDCAD-VIP
|3.5K
|NZDCAD-VIP
|1.7K
|AUDNZD-VIP
|2.4K
|EURUSD-VIP
|760
|EURJPY-VIP
|2.5K
|AUDUSD-VIP
|1.6K
|EURCHF-VIP
|1.4K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
|CADCHF-VIP
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.84 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +89.14 USD
Макс. убыток в серии: -19.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
