- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
124
盈利交易:
89 (71.77%)
亏损交易:
35 (28.23%)
最好交易:
58.84 USD
最差交易:
-16.30 USD
毛利:
719.20 USD (36 492 pips)
毛利亏损:
-177.21 USD (14 747 pips)
最大连续赢利:
11 (89.14 USD)
最大连续盈利:
89.14 USD (11)
夏普比率:
0.42
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.05%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
5 天
采收率:
18.01
长期交易:
61 (49.19%)
短期交易:
63 (50.81%)
利润因子:
4.06
预期回报:
4.37 USD
平均利润:
8.08 USD
平均损失:
-5.06 USD
最大连续失误:
3 (-19.39 USD)
最大连续亏损:
-30.10 USD (2)
每月增长:
0.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
30.10 USD (0.15%)
相对跌幅:
结余:
0.15% (30.10 USD)
净值:
11.40% (2 300.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|31
|USDJPY-VIP
|24
|AUDCAD-VIP
|14
|NZDCAD-VIP
|14
|AUDNZD-VIP
|13
|EURUSD-VIP
|9
|EURJPY-VIP
|6
|AUDUSD-VIP
|4
|EURCHF-VIP
|4
|AUDCHF-VIP
|3
|CADCHF-VIP
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCNH-VIP
|1
|USDJPY-VIP
|125
|AUDCAD-VIP
|73
|NZDCAD-VIP
|83
|AUDNZD-VIP
|78
|EURUSD-VIP
|29
|EURJPY-VIP
|37
|AUDUSD-VIP
|31
|EURCHF-VIP
|25
|AUDCHF-VIP
|36
|CADCHF-VIP
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCNH-VIP
|-746
|USDJPY-VIP
|7K
|AUDCAD-VIP
|3.5K
|NZDCAD-VIP
|1.7K
|AUDNZD-VIP
|2.4K
|EURUSD-VIP
|760
|EURJPY-VIP
|2.5K
|AUDUSD-VIP
|1.6K
|EURCHF-VIP
|1.4K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
|CADCHF-VIP
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58.84 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +89.14 USD
最大连续亏损: -19.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
