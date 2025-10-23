- 자본
- 축소
트레이드:
136
이익 거래:
98 (72.05%)
손실 거래:
38 (27.94%)
최고의 거래:
58.84 USD
최악의 거래:
-17.86 USD
총 수익:
797.04 USD (39 545 pips)
총 손실:
-196.38 USD (15 977 pips)
연속 최대 이익:
11 (89.14 USD)
연속 최대 이익:
89.14 USD (11)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.16%
최근 거래:
54 분 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
19.96
롱(주식매수):
67 (49.26%)
숏(주식차입매도):
69 (50.74%)
수익 요인:
4.06
기대수익:
4.42 USD
평균 이익:
8.13 USD
평균 손실:
-5.17 USD
연속 최대 손실:
3 (-19.39 USD)
연속 최대 손실:
-30.10 USD (2)
월별 성장률:
1.12%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
30.10 USD (0.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.15% (30.10 USD)
자본금별:
23.39% (4 725.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|31
|USDJPY-VIP
|26
|NZDCAD-VIP
|17
|AUDCAD-VIP
|15
|EURUSD-VIP
|15
|AUDNZD-VIP
|13
|EURJPY-VIP
|6
|AUDUSD-VIP
|4
|EURCHF-VIP
|4
|AUDCHF-VIP
|3
|CADCHF-VIP
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCNH-VIP
|1
|USDJPY-VIP
|134
|NZDCAD-VIP
|94
|AUDCAD-VIP
|76
|EURUSD-VIP
|64
|AUDNZD-VIP
|78
|EURJPY-VIP
|37
|AUDUSD-VIP
|31
|EURCHF-VIP
|25
|AUDCHF-VIP
|36
|CADCHF-VIP
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCNH-VIP
|-746
|USDJPY-VIP
|7.8K
|NZDCAD-VIP
|2.3K
|AUDCAD-VIP
|3.7K
|EURUSD-VIP
|900
|AUDNZD-VIP
|2.4K
|EURJPY-VIP
|2.5K
|AUDUSD-VIP
|1.6K
|EURCHF-VIP
|1.4K
|AUDCHF-VIP
|1.3K
|CADCHF-VIP
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +58.84 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +89.14 USD
연속 최대 손실: -19.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
11
100%
136
72%
100%
4.05
4.42
USD
USD
23%
1:500